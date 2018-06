Un spectacle à la hauteur

Gymnitours a présenté sa 31e démonstration annuelle rassemblant les gymnastes et trampolinistes du club. Les membres récréatifs et compétitifs des équipes régionale, provinciale et nationale en ont mis plein les yeux.

Ce spectacle offert le 2 juin conclut la saison annuelle de cet organisme établi à Lachine depuis 1986. Au cours des derniers mois, les athlètes du club ont récolté le fruit de leurs efforts lors de compétitions en gymnastique artistique et en sport de tumbling et trampoline.

Les athlètes nationaux en tumbling et trampoline n’ont toutefois pas encore dit leur dernier mot. Étienne Boisvenue, Victor Bonicci, Carolane Brazeau et Mathilde Chagnon participeront aux Championnats canadiens du 4 au 8 juillet à Lethbridge, en Alberta.