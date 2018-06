Du Flamenco à l’apéro

Le parc Pine Beach vibrera bientôt aux sonorités andalouses dans le cadre de la série Danse au coucher du soleil avec le spectacle Momentos Flamencos. Il mettra en vedette les danses de Roseanne Dion, la voix très typique de Fernando Gallego Torres, la dextérité musicale de la réputée guitariste québécoise Caroline Planté et les percussions de Miguel Medina.

:«Ce spectacle a été créé en 2015 à mon retour d’un séjour de 4 ans en Espagne. Je me suis entouré des meilleurs musiciens et chanteur du genre», mentionne Roseanne Dion, instigatrice et productrice du spectacle.

Présenté dans des festivals et événements célébrants ce genre de musique, il mélange danse, musique et chants. «Le flamenco que nous faisons est très captivant et chaud. On va d’interprétations dramatiques à joyeuses, des montagnes russes d’émotions», mentionne-t-elle.

Ce spectacle gratuit aura lieu, si la température le permet, dans le parc Pine Beach. En cas de pluie, il sera présenté à l’auditorium Serge-Nolet (1301, avenue Dawson).

Jeudi 5 juillet, 19h30, au parc Pine Beach sur le chemin Bord-du-Lac (entre l’avenue Clément et le boulevard Pine Beach).

