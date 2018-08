Aider les jeunes sportifs

Les pratiques sportives se finissent souvent après les cours, obligeant les élèves à assumer les frais des transports en commun. Le Messager Lachine & Dorval – Lisa Lasselin Previous photo Next photo



L’école Dorval Jean-XXIII offrira des titres annuels et des billets de transports gratuits dès la rentrée pour aider les élèves en difficulté financière à rentrer chez eux après leurs pratiques sportives.

Le problème ne date pas d’hier, mais il était important pour Martin Hébert, coordonnateur sportif de l’école, d’interpeller la communauté pour aider les jeunes élèves sportifs à se rendre à leurs entraînements. Il a réussi avec d’autres membres de l’établissement à collecter 17 000$, dont une partie du gouvernement et une autre de la Fondation Bon Départ de Canadian Tire et des Alouettes de Montréal.

«Nous savons qu’il y a un énorme besoin d’accessibilité aux activités parascolaires, alors nous nous sommes engagés tout de suite quand on nous a parlé du projet», explique Annie Larouche, directrice de la Fondation des Alouettes et des relations communautaires.

L’école fournie déjà des titres de transport depuis des années à certains jeunes qui pratiquent des activités sportives après les cours, mais aussi pour ceux qui font de l’improvisation par exemple. Cette aide se chiffre à plus de 10 000$ par année.

Grâce aux fonds reçus, quatre élèves qui s’entraînent jusqu’à cinq fois par semaine pourront recevoir un titre annuel, alors qu’une autre partie servira à acheter des tickets. Enfin, environ 8 000$ permettra de créer une fondation afin de collecter plus aisément des fonds pour financer la cause.

Impact

«Je me suis rendu dans un quartier défavorisé situé à 10 km de l’école et j’ai compris que cela peut s’avérer compliqué de payer un ticket de bus chaque jour à son enfant, pour des familles qui vivent en HLM et parfois monoparentales, avec plusieurs enfants», explique M. Hébert.

Ce dernier a souhaité par la même occasion sensibiliser la communauté afin de briser le tabou et inciter les élèves à ne plus être gênés de venir demander un titre de transport s’ils sont dans la nécessité.

L’aide repose avant tout sur les besoins de l’élève plutôt que sur le lieu d’habitation. Avant d’accorder des tickets, il demande aux familles de faire part de leur situation économique via les relevés d’impôts ou des lettres manuscrites.

«On voulait motiver les élèves à participer aux activités parascolaires, car cela a un impact sur son assiduité et sa réussite. Nous avons des élèves qui viennent de Pierrefonds, alors en couvrant le coût, nous pouvons aider certains parents et, par conséquent, faciliter l’inscription des élèves à des activités», souligne Doina Ezaru, directrice de l’école secondaire Dorval Jean-XXIII.

L’école regroupe au total 32 équipes sportives, où le basket et le football américain sont les disciplines phares.