Une championne au Soccer Club Lachine

À 13 ans, Meriem Mihoubi est la seule fille du club de soccer de Lachine à avoir été sélectionnée pour les Jeux du Québec cet été, où son équipe a fini 10ème. Motivée, l’adolescente continue de s’entraîner plusieurs fois par semaine dans le but de devenir, peut-être, une joueuse professionnelle.

Déjà à l’âge de quatre ans, Meriem jouait au soccer avec ses trois sœurs et ses parents dans le jardin, chaque dimanche.

Son père, Karim Mihoubi, pratique lui aussi ce sport depuis sa jeunesse, car cela fait partie intégrante de la culture de son pays, l’Algérie. Il a d’ailleurs appris à ses trois filles les gestes et techniques de ce sport.

À 7 ans, Meriem commence à jouer en équipe au Soccerplex Catalogna en U8. Elle intègre ensuite le club de Soccer Lachine, où elle s’entraîne toujours deux fois par semaine, malgré la sollicitation d’autres clubs à la rejoindre. L’adolescente se sent soudée à son équipe et ne souhaite pas perdre cet avantage.

«On n’est peut-être pas les plus forts, mais on arrive à rivaliser avec les meilleurs. On a joué contre le club de soccer du Lakeshore il y a plusieurs semaines, elles sont techniquement plus fortes, mais on a quasiment réussi à les battre», confie la LaSalloise.

Rigueur

Nommée capitaine l’année dernière, la jeune sportive de niveau U13 est appréciée par son équipe pour sa rigueur et sa motivation.

«Elle ne lâche pas, elle est intelligente et montre l’exemple en travaillant fort et en écoutant les consignes. Elle a sans aucun doute les qualités pour aller très loin», explique Bruno Routhe, directeur technique de Lachine Soccer.

En août, Meriem a participé pour la première fois aux Jeux du Québec, après plusieurs semaines d’entraînement, où elle a finalement terminé 10ème au classement.

En dehors du sport et des compétitions, elle a d’autres projets. Elle rêve de faire le tour du monde et envisage de se lancer dans l’enseignement si elle ne devient pas joueuse professionnelle.

Les Jeux du Québec, qui se sont déroulés du 27 juillet au 4 août, ont réuni plus de 3 700 participants dans une quinzaine de disciplines.