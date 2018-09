Un pas vers plus de logements sociaux à Lachine

L’arrondissement de Lachine pourra développer des projets de logements sociaux et communautaires grâce aux compensations payées par les promoteurs immobiliers. Messager Lachine & Dorval – Archives Previous photo Next photo

Lachine recevra 195 000$ de compensation de la part d’un promoteur immobilier, une première à l’arrondissement. Cette somme proviendra de son projet de la rue Victoria et permettra de créer du logement social et communautaire.

Cette mise de fonds s’inscrit dans la nouvelle Politique d’inclusion des logements sociaux et abordables.

«Le besoin en logement social et abordable est grand à Lachine. La politique nous permettra enfin de profiter de nouvelles constructions pour répondre plus adéquatement aux besoins de notre population», souligne Maja Vodanovic, mairesse de l’arrondissement de Lachine.

Depuis avril, les nouveaux projets immobiliers doivent comporter 15% de logements sociaux et communautaires ainsi que 15% de logements abordables. Comme le constructeur du 2929 de la rue Victoria, le premier assujetti à la politique, ne peut s’y conformer, il a dû verser 195 000$ à l’arrondissement pour compenser.

Au-delà de 100 unités, les promoteurs sont soumis à la stratégie de logements abordables de la Ville de Montréal.

Mixité sociale

À travers cette démarche, l’arrondissement espère encourager la mixité sociale par l’inclusion à la fois de logements sociaux, communautaires et abordables.

Lachine recense 21 427 unités résidentielles. Environ 7 % (1 578) de ce parc immobilier comprend des logements sociaux et communautaires, dont 46 % d’habitations à loyer modique (HLM), 21 % de coopératif et 19,6 % pour les organismes à but non lucratif (OBNL).

Pour plus d’infos: ville.montreal.qc.ca