Spectacle bénéfice pour le cancer à Lachine

À l'origine de la soirée-bénéfice pour le cancer du cerveau, Louis Corriveau veut rendre hommage à son voisin ainsi qu'au chanteur de Tragically Hip, Gordon Downie.



Impliqué dans plusieurs associations sportives de Lachine et entrepreneur à plein temps, Louis Corriveau a décidé d’organiser un spectacle en hommage à son voisin décédé du cancer du cerveau dont les fonds seront reversés au Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM).

Lachinois depuis presque 15 ans, M. Corriveau souhaite avant tout rassembler les autres résidents de Lachine autour d’une même cause. «Mon but est aussi de m’impliquer socialement. Mon entreprise est un des commanditaires qui organise la soirée et reversera donc de l’argent», explique l’entrepreneur.

Pour l’occasion, il a sollicité ses connaissances, comme l’humoriste Daniel Grenier ainsi l’ancien joueur des Expos de Montréal, Denis Boucher.

En marge de son métier, Louis Corriveau est président depuis quelques années d’un tournoi de l’Association de hockey de Lachine et est aussi entraîneur à l’Association de baseball de Lachine. «Je demande aussi à mes joueurs de s’impliquer socialement en ramenant par exemple une denrée qu’on remet à la guignolée de Lachine, amassée lors du tournoi qui a lieu en novembre qui attire 600 joueurs», raconte-t-il.

Localement

C’est à son image que l’homme a souhaité créer sa petite entreprise, nommée CoriBouTik. «La plupart de mes produits sont faits au Canada et au Québec. J’offre beaucoup de vêtements pour les travailleurs afin que les usines des alentours puissent s’approvisionner près de chez eux», explique le Lachinois.

Dans sa vie de tous les jours, M. Corriveau se procure presque tout ce dont il a besoin dans l’arrondissement. «Acheter localement permet que l’argent soit réinvesti chez nous et pas ailleurs. C’est important de voir nos commerces pleins de vie», souligne-t-il.

Il espère que le spectacle-bénéfice du 7 octobre, à 20h, donné au Bar l’Hôtel-de-ville lui permettra de mettre un peu d’ambiance sur la rue Notre-Dame en plus d’amasser les 10 000$ espérés.

Pour plus d’infos :

514 538-1398

coriboutik.ca

Possibilité de faire des dons sans participer au spectacle