Balle-molle 50 ans et plus à Lachine

Le Club de balle-molle Lachine 50 ans et plus a marqué la fin de sa 5e saison par un championnat, samedi, au parc Grovehill, à Lachine.

L’équipe des Red Sox a remporté le tournoi devant l’équipe des Blue Jays, des Pirates et des Athlétiques.

La sixième saison reprendra au mois de mai, avec des matchs uniquement le matin, pour les hommes de 50 ans et plus.

«C’est une ligue performante, on accueille des anciens joueurs qui ont un bon niveau. La plupart viennent de Lachine et d’autres des alentours, dont certains ont joué au baseball aux États-Unis, mais aussi qui sont allés au Championnat canadien», explique le vice-président du club, Jacques Tremblay.

Le Club de balle-molle Lachine 50 ans et plus a pour but de continuer de faire jouer des anciens joueurs et des passionnées à la retraite.

«On se veut avant tout une ligue familiale, ça permet aux gens de pratiquer une activité physique et aussi de faire sortir les gens de chez eux», ajoute le vice-président.

Elle est gérée par une dizaine de bénévoles et compte près de 70 joueurs.

Pour plus d’infos:

balle-lachine-50-plus.ca