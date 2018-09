La mosquée de Dorval située sur le boulevard Neptune, aurait été la cible d’un vol par effraction le 21 août dernier, vers 14h. Messager Lachine & Dorval – Lisa Lasselin Previous photo Next photo





Deux individus sont recherchés en lien avec un vol à la mosquée Dorval du boulevard Nepture, en août. Ils auraient mis la main sur plus de 700$ avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule utilitaire sport gris, à quatre portes.

Le délit survenu vers 14h, le 21 août, a été capté par les caméras de surveillance placées dans le hall d’entrée. Les voleurs ont pu entrer par la porte avant sans être gênés. Le président, Mehmet Deger, n’a rien entendu puisqu’il était à l’extérieur à tondre le gazon.

«Cela fait dix ans que des vols se produisent. J’ai perdu beaucoup d’argent, car ils ont cassé des portes et des fenêtres», rapporte-t-il, estimant les pertes à environ 50 000 $

La somme volée provenait en partie de dons, soit 426$, ainsi que 300$ d’argent personnel du président. «Je m’apprêtais à acheter de la nourriture pour plusieurs familles de réfugiées dans le besoin avec cet argent», explique M. Deger.

Par le passé, la mosquée a également été visée par des vandales, en plus de menaces. On ignore s’il y a un lien à faire avec ces méfaits et le vol du mois dernier.

Description

Un des voleurs serait un homme blanc, aux cheveux foncés et un tatouage à l’avant-bras droit. Il portait un chandail gris à manches courtes et un pantalon noir. L’autre suspect serait également un homme blanc, costaud avec une barbe brune. Il portait une casquette orange ainsi qu’un chandail noir à manches courtes au moment du vol.

Visionner les images de vidéosurveillance ici https://youtu.be/ubdaYcdElL8

Transmettre de l’info :

911

Info-Crime Montréal

514-393-1133

À votre poste de quartier