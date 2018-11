Fermetures de Turcot: Gratuité des trains

L’accès à la ligne de trains de banlieue Vaudreuil-Hudson, qui dessert Dorval, sera gratuit pour faciliter les déplacements lors des fermetures exceptionnelles dans l’échangeur Turcot au cours des prochains jours.

La gratuité sera appliquée les 9 et 12 novembre. Au même moment, 14 départs en dehors des heures de pointe seront ajoutés aux gares de Dorval, Vendôme et Lucien-L’Allier.

Le centre commercial Les Jardins de Dorval rendra aussi disponible 200 places de stationnement pour les usagers du transport collectif, pendant ces deux jours. Un parcours piétonnier protégé sera aménagé pour accéder à la gare de trains.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) procédera du 9 au 13 novembre au démantèlement d’une section des infrastructures de l’ancienne A-15 Nord, qui sera également fermée, comme la structure s’élève à plus de 25 m de hauteur et enjambe la nouvelle A-20.

Entraves

Ces travaux entraîneront des entraves sur l’A-20 Ouest dès la soirée du 8 et jusqu’au 13 novembre au matin, alors qu’en direction est, elle le sera du 9 au 13 novembre.

«Ces fermetures ont lieu pratiquement tous les week-ends. Ce qu’il y a d’exceptionnel, c’est qu’elles auront lieu pendant la semaine», explique le porte-parole du MTQ, Martin Girard.

L’A-15 Sud sera à privilégier pour les résidents de l’Ouest-de-l’Île voulant se rendre au centre-ville. Le MTQ recommande d’opter pour les transports en commun et d’éviter tous déplacements inutiles.

Afin d’atténuer les impacts sur la circulation, les camions lourds ne pourront pas se déplacer sur l’A-20, entre les échangeurs Saint-Pierre et Turcot, et sur la R-136, entre Turcot et Bonaventure, pendant les heures de pointe, vendredi et lundi. Les policiers seront aussi davantage présents dans le secteur.

Avec la collaboration de Justine Gravel

Pour plus d’infos:

turcot.transports.gouv.qc.ca