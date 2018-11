Maja Vodanovic membre du Conseil national zéro déchet

La mairesse de Lachine, Maja Vodanovic, a été choisie pour représenter la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) au sein du Conseil national zéro déchet (CNZD) où elle souhaite s’impliquer dans la réduction du plastique.

Créé en 2012, l’organisme regroupe des élus des grandes villes du pays, des gens d’affaires ainsi que des organisations non gouvernementales. Le CNZD planche notamment sur des mesures visant à prévenir le gaspillage et les problématiques sur l’emballage.

Mme Vodanovic s’impliquera auprès d’un comité de travail qui se penchera sur une façon d’uniformiser la réglementation des différents paliers de gouvernement pour réduire l’utilisation du plastique notamment auprès des grandes chaînes d’alimentation au Canada.

«Les gros joueurs sont pour des règles et des restrictions sur l’emballage. Mais comment va-t-on y arriver? Il faut légiférer. Si nous, au municipal, on veut être performant, on dépend des lois», mentionne la mairesse d’arrondissement, qui est aussi membre de l’exécutif de la CMM.

Ce groupe de travail se rencontre quelques fois par année afin de trouver des solutions concrètes.

Mme Vodanovic rappelle que le Canada a signé avec d’autres pays du G8 la Charte sur les plastiques dans les océans, dont l’un des engagements est de recycler et réutiliser 55% des emballages de plastique d’ici 2030 et de les récupérer à 100% d’ici 2040.

Conférence

À peine nommée, Mme Vodanovic a déjà participé à sa première activité liée au CNZD, la semaine dernière. Elle a pris part à la huitième édition du Metro Vancouver Zero Waste Conference.

Les intervenants se sont penchés sur des actions à prendre pour accélérer la transition vers une économie circulaire. Ce concept a pour but de maximiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service.