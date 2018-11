La stratégie numérique de Transformer Table récompensée

Toute l’énergie mise sur le développement de la vente en ligne au cours des dernières années a valu à l’entreprise dorvaloise Transformer Table un prix au dernier gala MercadOr Québec. Le fabricant et designer de meubles a remporté les honneurs dans la catégorie «stratégie numérique».

«Presque 80% de nos efforts se font en ligne, soit sur Kickstarster, Crowfunding, Facebook, Instagram et Pinterest. La majorité de notre temps est occupée à lancer de nouvelles initiatives sur internet», mentionne le vice-président de la compagnie, Richard Mabley.

Et les résultats sont au rendez-vous pour la PME du boulevard Saint-Régis. Environ 95 % de ses ventes sont réalisés sur le web et les trois quarts de ses clients sont de l’étranger. L’entreprise prévoit un chiffre d’affaires huit fois plus important cette année qu’en 2017.

Bien que Transformer Table ait signé des contrats avec d’importants détaillants, comme Costco, les transactions numériques continuent d’avoir un immense potentiel, estime M. Mabley.

«On voit la tendance vers l’achat de meubles en ligne continuer à augmenter, soutient-il. Notre stratégie est d’aller chercher les deux marchés, détaillants et en ligne.»

Premiers pas

C’est d’ailleurs par l’entremise du web que Transformer Table a lancé ses premiers produits avec la plateforme de financement participatif, Kickstarter.

«Ç’a tellement bien marché, qu’on a continué en ligne. On n’a pas besoin d’autant d’inventaires et il y a aussi beaucoup moins de risques», analyse l’homme d’affaires.

L’obtention d’un prix MercadOr, qui récompense le succès des entreprises exportatrices, représente une belle marque de reconnaissance du travail de l’entreprise, commente M. Mabley.

La semaine prochaine, les cofondateurs de Transformer Table tenteront de charmer les dragons de l’émission Dragons’ Den sur les ondes de CBC, le penchant francophone de l’émission Dans l’œil du dragon, sur Ici Radio-Canada.

Transformer Table emploie à une douzaine de personnes qui planchent sur le volet recherche et développement, à Dorval. Une centaine d’employés fabriquent les meubles au Vietnam.