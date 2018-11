Palmarès des écoles secondaires du Québec: où se classent les écoles de Lachine?

Comme pour les deux dernières années, le Collège Saint-Louis fait partie des trois meilleures écoles publiques de la province. Le Collège Sainte-Anne a vu sa cote quelque peu descendre pour glisser du troisième au huitième rang des établissements privés les mieux notés.

C’est ce qui ressort du Palmarès 2018 des écoles secondaires du Québec, mené par l’Institut Fraser. Les deux établissements scolaires lachinois se trouvent dans un club sélect avec un pointage supérieur à 9, sur un maximum de 10.

Cette cote prend en considération les résultats obtenus lors des épreuves provinciales dans les matières de base telles que le français, les mathématiques, l’anglais et les sciences. Pour ces mêmes épreuves, le palmarès comptabilise aussi le taux d’échec et l’écart des résultats entre les filles et les garçons. Le pourcentage d’élèves en difficulté est également inclus dans le calcul.

Les écoles secondaires Dalbé-Viau et Dorval-Jean-XXIII ont sensiblement maintenu leur position des années précédentes avec une note de 5,4, prenant ainsi le 282e rang sur les 452 écoles privées et publiques évaluées dans le classement.

L’établissement public anglophone de Lachine, Lakeside Academy, a amélioré son pointage passant de 3,9 à 5,3. L’école arrive donc au 296e rang alors que l’an dernier elle se situait à la 404e position.

Classement des écoles secondaire de Lachine et Dorval