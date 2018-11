Reconstruction d’une station-service à Lachine

La station d’essence Ultramar à l’angle de la rue Notre-Dame et de la 16e Avenue fera bientôt peau neuve. La Corporation Pétroles Parkland, propriétaire de la bannière, prévoit démolir les installations actuelles de Lachine pour reconstruire un lieu plus grand et au goût du jour.

«La station se faisait vieillissante», indique le porte-parole pour Parkland, Pierre Tessier. Le site compte actuellement un lave-auto, des pompes à essence ainsi qu’un kiosque de ventes.

Le projet de modernisation vise à construire un dépanneur standard avec station d’essence à l’instar d’autres établissements montréalais. Pour ériger un commerce d’une superficie plus importante, le lave-auto disparaîtra complètement du nouvel aménagement.

L’entreprise investira 2,5 M$, entraînant la création de cinq emplois.

L’arrondissement a approuvé à la mi-novembre les plans. L’échéancier des travaux et l’ouverture du nouveau commerce restent toutefois à déterminer.