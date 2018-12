Sara-Madison Demontigny dans le top 10

Sara-Madison Demontigny a performé au-delà de ses attentes lors de sa troisième participation au championnat international du club de plongeon CAMO, le week-end dernier. L’athlète lachinoise s’est hissée dans le top 10 aux tremplins de 1m et 3m.

«Je ne m’attendais pas à faire aussi bien parce que je compétitionnais contre des filles un peu plus âgées que moi et qui avaient certainement plus d’expérience», commente satisfaite de ses résultats la plongeuse de 15 ans, qui visait d’abord un top 12.

À l’épreuve du 1 m, Sara-Madison a terminé en 7e place. Au tremplin de 3m, elle s’est classée au 10e rang.

«C’est le fun de voir que j’avance et que je m’améliore chaque année», analyse la Lachinoise qui pratique son sport avant tout pour le plaisir.

Il y a trois ans, elle a délaissé la gymnastique pour le plongeon, deux disciplines qui se rejoignent sur plusieurs points. Pour l’athlète, l’apprentissage des techniques du plongeon a été plutôt simple.

En juin, Sara-Madison Demontigny a participé aux championnats canadiens où elle s’est positionnée parmi les meilleures plongeuses. Elle a ainsi pu se qualifier au 21e championnat international de CAMO, qui a réuni plus d’une centaine de plongeurs de 12 pays au Complexe Claude-Robillard, à Montréal.

Cet événement marquait la fin de la saison 2018 pour la jeune sportive qui reprendra la compétition au niveau provincial au début de l’année prochaine.