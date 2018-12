Coopérative à la mission alimentaire

La rue Notre-Dame, à Lachine, compte maintenant sur une épicerie zéro déchet. Après des années de travail, la coopérative Le Trois-mâts a récemment ouvert ses portes.

Autrefois un espace à bureau, le local à l’intersection de la 7e Avenue a été transformé afin d’accueillir un marché d’alimentation, un café ainsi qu’un coin de produits artisanaux en plus d’une aire de jeux pour les enfants.

Inauguré au début du mois, le commerce, qui embauche six employés, demeure en rodage. «Notre menu est pour le moment plus limité par rapport à ce que ce sera dans quelques mois. L’épicerie, c’est un travail continuel. On va s’adapter à la demande», explique Sandra Cohen, l’une des cofondatrices avec Élisabeth Pham et Marianne Duguay.

Le Trois-mâts souhaite devenir un lieu où les résidents du coin pourront acheter quelques aliments manquants au moment de concocter une recette, sans avoir à parcourir l’arrondissement en auto ou en autobus.

«On veut offrir des produits de base pour dépanner, mais des trucs qu’on ne retrouve pas forcément au dépanneur», mentionne Mme Cohen.

L’espace épicerie vend, entre autres, des produits nettoyants, céréaliers, des pâtes, des conserves, des confitures et des légumineuses. Des fruits et des légumes de base ou de saison garniront aussi prochainement les tablettes.

L’offre du Trois-mâts s’ajoute, à quelques coins de rue de là, aux réouvertures du marché Station Angus et de la boutique Aliments Cibles, au cours de l’année.

Ateliers

La coop projette aussi d’offrir des ateliers ou des conférences, comme sur le zéro déchet ou sur le fait à la main.

«On pourrait même faire des ateliers d’arts si des artistes veulent venir donner des cours. Tout ce qui touche au mieux-être ou mieux-vivre, on serait ouvert», évoque Sandra Cohen.

Le projet de la coopérative Le Trois-mâts a obtenu l’aide financière du programme de l’arrondissement Renouveau Notre-Dame, de PME MTL West-Island et de fonds d’économie sociale.

La coop est ouverte du mardi au jeudi ainsi que le samedi.

@BV:Les cofondatrices de la coopérative, Marianne Duguay, Sandra Cohen et Élisabeth Pham, ont eu l’aide de bénévoles pour notamment confectionner le mobilier.