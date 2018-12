Brûler des calories dans le plaisir à Lachine

Le club de course On the run JLP de Lachine est prêt pour ceux qui prendront la résolution de se mettre en forme après les Fêtes. Tous les niveaux de coureurs sont bienvenus au Soccerplexe Catalogna, où se déroulent les entraînements depuis maintenant deux ans.

«Ce que nous voulons, c’est que tous puissent participer à leur rythme et se motiver avec des athlètes d’expérience», explique Annie Archambault, administratrice du club qui se spécialise dans la préparation physique pour la course.

Les entraînements se font à l’intérieur, ce qui permet de poursuivre les activités même durant la saison froide sur le terrain feutré en gazon synthétique, ce qui est mieux que l’asphalte pour les genoux.

C’est Jean-Luc Poussin, ancien champion de course en France, qui entraîne les membres et anime les cours. L’accent est mis sur les techniques de course pour permettre aux gens de dépenser leur énergie et d’améliorer leurs performances, tout en évitant les blessures.

«On fait du travail en intervalles, du jogging et différents exercices au sol. On recherche un renforcement musculaire pour bien se préparer pour l’été», ajoute Mme Archambault.

Des sorties de cinq ou dix kilomètres sont parfois organisées à l’extérieur. On the run JLP reste cependant essentiellement un club d’entraînement et de préparation afin d’atteindre les objectifs personnels de chaque coureur.

Du gardiennage actif est également disponible. Les parents peuvent donc faire bouger leurs enfants tout en s’adonnant à leurs activités sportives.