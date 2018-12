Production littéraire lachinoise

Après 32 ans de vie commune, un couple d’artistes lachinois a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Joséane Brunelle et Tristan Tondino publient une série de livres pour enfants mettant en scène leur petit chien.

Tous deux ont étudié en cinéma et partagent une grande passion pour les arts. Aujourd’hui, ils assurent eux-mêmes la production des dessins, de la rédaction, de l’impression ainsi que la promotion de leurs livres.

Le projet a pris forme lorsqu’ils ont adopté leur chienne. «Elle avait été battue et abandonnée. On a décidé de la secourir et de lui donner un foyer où elle serait en sécurité. Une fois remise sur pied, elle faisait toujours des expressions faciales comiques. Ça nous faisait rire. Et pour une raison ou une autre, j’ai commencé à la dessiner», explique Mme Brunelle.

En novembre 2017, le couple publiait les trois premiers tomes de Soso & Frieda, en anglais et en français. Les livres, dans lesquels le petit chien Soso fait la rencontre de la souris Frieda, présentent une de petites aventures loufoques sous forme de caricature ironique et amusante de la vie.

«On s’est souvent demandé ce que les animaux faisaient lorsqu’ils étaient seuls à la maison. Et puisqu’il arrive que notre chienne soit seule plusieurs heures, on s’est mis à imaginer tout ce qu’elle pourrait faire en notre absence. Même si on est des adultes, on a eu beaucoup de plaisir à créer ces histoires rigolotes», a mentionné M. Tondino.

A à Z

Les deux artistes sont les auteurs, mais également les producteurs de Soso & Frieda. Ils ont réalisé chacune des étapes de la création de leurs livres. Joséane a fait les dessins sur papier. Ceux-ci ont ensuite été retravaillés et numérisés par Tristan.

Une fois la maquette complétée, ils ont fait affaire avec un imprimeur montréalais. Environ 200 copies ont été réalisées pour chacun des livres, tous publiés par leur maison d’édition Les Images de la Liberté.

Ils se sont également occupés de la promotion, réalisant des affiches cartonnées de leurs personnages et approchant les librairies indépendantes de la métropole.

C’est beaucoup de travail, on ne se mentira pas là-dessus. Mais c’est quelque chose d’essentiel, pour nous. On sentait qu’on avait besoin de le faire. Quand on a une idée en tête et qu’on est inspiré, il faut que ça sorte», a partagé Joséane Brunelle.

Leurs livres s’adressent principalement à des enfants de deuxième cycle du primaire. Le plus récent tome, publié durant l’été, vise plutôt les enfants en apprentissage de l’alphabet et de langue seconde.

«Nous l’avons fait traduire en huit langues. C’était un beau défi. J’ai toujours moi-même été fascinée par la sonorité et la transformation des mots», conclut Mme Brunelle.

L’abécédaire de Soso & Frieda se décline en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en italien, en russe, en arabe et en mandarin.