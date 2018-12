L’école primaire Catherine-Soumillard partage ses gains avec le Relais populaire de Lachine

Les élèves de l’école primaire Catherine-Soumillard se sont rassemblés pour un déjeuner de Noël, la semaine dernière. Les fonds amassés grâce à leurs ventes de pots de soupe permettront de faire un don à l’organisme le Relais populaire de Lachine.

L’organisme de participation des parents (OPP) a lancé cette année la campagne de financement Recettes en pot. La vente de quelque 700 pots de soupes minestrone a permis d’amasser 3520$.

Ce projet est couronné de succès», se félicite le directeur de l’école, François Gagnon.

L’OPP organise chaque année des campagnes pour financer les activités scolaires de leurs enfants, telles que des fêtes d’Halloween, de Noël et de fin d’année.

Générosité

L’argent dépassant les attentes, l’école a décidé d’offrir à l’organisme le Relais populaire 74 pots de soupe, qui contiennent l’équivalent de 640 portions individuelles. Pour les remercier, ils ont participé à l’organisation du déjeuner.

La directrice du Relais populaire, Catherine Ménard, a fait savoir que les bénévoles avaient travaillé sur la préparation des déjeuners dès 4h30 pour que tout soit prêt. Le Club optimiste de Lachine a également donné un coup de main.

Les enfants ont pu profiter de leur dernière semaine d’école dans une ambiance festive où les pyjamas et le plaisir étaient au rendez-vous.

Le Relais populaire est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui vient en aide aux enfants démunis depuis près de 30 ans, Il sert chaque année des repas dans les écoles primaires et secondaires, en plus d’offrir des cours de cuisine aux élèves de l’école secondaire Dalbé-Viau pour les apprendre les façons de bien se nourrir.