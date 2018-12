Collecte des sapins de Noël

Après la période des Fêtes, les arbres de Noël naturels seront ramassés et recyclés. Les collectes spéciales se tiendront les 9 et 16 janvier pour la Cité de Dorval et les 2, 9, 16 et 23 janvier pour l’arrondissement de Lachine.

Les familles doivent s’assurer de retirer toutes les décorations, lumières, crochets et clous de leurs sapins. Pour qu’ils soient ramassés, ils ne doivent pas être emballés. Ils devront être placés en bordure de rue, devant les résidences, sans obstruer les trottoirs, avant 8h le matin de la collecte, ou la veille après 21 h.

Les arbres sont recueillis seront transformés en copeaux et réutilisés dans la fabrication de produits naturels.

Les dates peuvent être sujettes à des changements en cas de tempêtes de neige.