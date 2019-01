La librairie Passages, attendue par les Lachinois

La demande était tellement forte pour une librairie à Lachine que celle attendue sur la rue Notre-Dame a ouvert ses portes pour les Fêtes, même si les travaux d’aménagement sont encore en cours. Le propriétaire, Philippe Sarrasin, pense pouvoir ouvrir officiellement d’ici la fin de février.

Grâce aux réseaux sociaux, bon nombre de clients ont fait savoir leur intérêt.

«Nous avons reçu beaucoup de messages sur la page Facebook. Même si tout n’est pas encore prêt, nous voulions absolument permettre aux clients de venir avant Noël», précise Maude Gagnon-Potvin, gérante de la nouvelle librairie indépendante.

Pour l’instant, Passages ne comporte que plusieurs étagères où sont déposés les livres. Un comptoir au milieu du local sert aux achats et aux commandes.

Il reste à rénover la bâtisse et les marches extérieures, à mieux meubler l’intérieur et à installer des rayonnages. Les murs ont été ouverts pour ajouter des vitrines et permettre à la lumière de circuler davantage. Le concept est de donner à l’endroit une apparence jeune et invitante.

C’est très important pour nous de répondre à toutes les clientèles. Notre objectif est de faire de Passages une librairie familiale et accueillante, où les gens auront envie de rester», partage le propriétaire, Philippe Sarrasin.

En plus des livres pour tous, des revues, des jeux de société, de la papeterie et des cartes de souhaits seront disponibles. Une section jeunesse plus étoffée sera également aménagée, de sorte de répondre aux besoins des familles et des écoles à proximité.

Un coin avec des coussins sera spécialement pensé pour les enfants, où des lectures et activités seraient organisées régulièrement. Un espace alimentaire offrant café, breuvages et produits alimentaires fins est aussi envisagé.

La Librairie Passages jouera un rôle important dans la revitalisation de la rue Notre-Dame selon la mairesse, Maja Vodanovic.

Le renouveau passe d’abord par la culture, et les livres sont porteurs de culture. Il était donc important, pour contribuer au développement de la Belle Dame, qu’il y ait un lieu de confiance où les gens pourraient venir rêver. C’est exactement ce que la librairie apportera à l’arrondissement», soutient-elle.

Une étude de marché avait révélé un besoin à Lachine au niveau d’un commerce de livres. C’est pour cette raison que M. Sarrasin a été invité à développer le projet.

«Il avait contribué positivement à la transformation de la rue Wellington, à Verdun. Nous souhaitions donc qu’il partage son expérience et son enthousiasme avec nous», a fait savoir Mme Vodanovic.

Les travaux devaient initialement être terminés l’automne dernier. Des délais ont cependant repoussé la date d’ouverture officielle. «Nous travaillons fort pour que ça se fasse dans les alentours de février», a spécifié M. Sarrasin.

D’ici là, la boutique reste ouverte.