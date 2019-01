Inauguration des animations d’hiver du parc Grovehill à Lachine

Une journée d’activités fera office de lancement pour le début de la programmation hivernale du nouvel espace public au parc Grovehill, samedi. Un barbecue et des prestations musicales seront au rendez-vous dès midi pour faire profiter les Lachinois des nouveaux aménagements.

Nous souhaitons que les résidents de tous les âges s’approprient ce nouvel espace public pour se rassembler, pratiquer des sports et apprécier l’hiver à Lachine», souligne Maja Vodanovic, mairesse de l’arrondissement.

Cette journée ouvrira le bal à la programmation qui fera du parc l’hôte d’événements thématiques pour la communauté, tous les samedis et dimanches, de 10 h à 16 h, jusqu’au 17 mars. Les activités auront également lieu durant la semaine de relâche du 4 au 8 mars.

Au cours des neuf fins de semaine à venir, les familles pourront profiter d’un carnaval d’hiver, de la Fête d’hiver, de tournois de ballon-balai, de pétanque des neiges, de Zumba, de yoga, de grillade de guimauves et de glissades. Des maisonnettes en bois, des chaises, des tables et des foyers seront à leur disposition pour la restauration et le repos.

Du personnel sera également sur place pour la surveillance et l’animation.

19 janvier, midi à 16h, au parc Grovehill (entre la rue Saint-Antoine et la 36e Avenue). En cas d’intempéries, le lancement sera reporté au lendemain.