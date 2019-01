Les visions du monde exposées au Centre culturel de Dorval

La peintre Nathalie Frenière viendra présenter 25 de ses oeuvres au Centre culturel Peter B. Yeomans de Dorval dans le cadre de l’exposition Visions.

Certaines auront une forme d’hexagone, d’autres feront plus de quatre pieds par six pieds, mais toutes auront été réalisées dans un même style semi-abstrait inspiré du mouvement pictural impressionniste.

J’ai donné le titre Visions à l’exposition puisqu’elle représente ma vision intérieure de la nature. Dans mon tracé, je m’arrête avant la figuration, car je ne veux pas donner toutes les réponses aux spectateurs. Je veux qu’ils y découvrent leur propre vision du monde», explique cette ancienne enseignante de 51 ans qui peut maintenant vivre de son art.

Au retour de ses balades quotidiennes, elle peint des scènes de grands espaces avec une technique à l’huile bien précise. Plusieurs couches très minces sont appliquées pour créer un effet de fondu s’attachant à son style.

Pour elle, le résultat de chacune de ses toiles est une surprise. Après avoir suivi des cours à Paris sur l’art de l’abstraction dans la peinture, elle a appris à se faire confiance et à dépeindre les images du moment.

Nathalie Frenière se laisse aujourd’hui emporter par son imaginaire et crée des œuvres qu’elle qualifie comme étant «zen et apaisantes».

Son conjoint, le musicien Didier Chasteau, jouera de la musique jazz au piano pour l’accompagner lors du vernissage, le 31 janvier.

Artiste internationale

Nathalie Frenière est née à Montréal et peint depuis l’âge de 13 ans. Elle a commencé à exposer en 2006 puis a vu certaines de ses toiles être présentées à l’exposition pour la Coupe du monde de la FIFA 2014, au Brésil, et au Artexpo de 2015, à New York.

Elle vit en campagne en Ontario, entre Montréal et Ottawa, qui sont ses lieux d’exposition réguliers.

Jusqu’au 17 mars, au Centre culturel Peter B. Yeomans (1401, chemin du Bord-du-Lac, à Dorval).