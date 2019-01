Conférence sur les sports à travers le temps à Dorval

L’auteur de la chaîne «L’histoire nous le dira!», Laurent Turcot, présentera pour la première fois une conférence sur l’évolution des sports à travers le temps à la bibliothèque de Dorval. Elle traitera de la genèse des sports au 19e siècle, de la manière dont ont vu le jour les règles, les fédérations et comment les athlètes professionnels sont passés d’un statut non rémunéré à celui de millionnaire.

Durant 45 minutes, les adultes et les adolescents pourront comprendre les différentes sphères de l’histoire du sport. Le professeur de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a aussi réservé un volet aux essais et erreurs des sports extrêmes.

À certaines époques, on a voulu croiser les jeux traditionnels avec des sports, mais ça n’a évidemment pas fonctionné. La lutte de voitures contre des taureaux, par exemple, fait partie de ces échecs», mentionne M. Turcot.

Des visuels et des extraits de films animeront la présentation pour faire revivre l’ambiance du 19e siècle de façon stimulante et dynamique. Les histoires de la France, de l’Angleterre, du Canada et des sports hivernaux du Québec sont également au programme.

La conférence du 26 janvier se terminera par une séance de questions d’environ 20 minutes.

C’est à la suite du visionnement des capsules humoristiques sur YouTube que la Cité a invité ce spécialiste de l’histoire culturelle de la période du 15e au 19e siècle à venir partager sa passion avec les Dorvalois.

Samedi 26 janvier, de 14h à 15h, à la bibliothèque de Dorval (1401, chemin du Bord-du-Lac). L’inscription à l’avance est requise, puisque les places sont limitées. L’entrée est gratuite.