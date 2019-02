Le centre commercial Les Jardins Dorval a été vendu

Les Jardins Dorval, un des plus vieux centres commerciaux au Québec, a changé de main. North American Development Group (NADG) en a fait l’acquisition et compte lui refaire une beauté.

Le promoteur doit rencontrer les autorités de la Cité afin de discuter de ses intentions de moderniser l’édifice datant de 1954.

«Nous n’avons fait aucune planification pour l’instant. Ce sera quelque chose à regarder et à planifier tranquillement», a fait savoir Sylvain Forté, vice-président en développement de NADG.

Active auprès de plus de 200 centres commerciaux à travers le Canada et les États-Unis, celui de l’avenue Dorval était intéressant en raison de sa localisation à l’entrée de la ville.

Nous avons sondé plus de 1000 répondants pour comprendre que l’avenue Dorval devra se moderniser et devenir innovante», a partagé Béatrice Cuzzi, directrice de Commerces Dorval.

Les Dorvalois souhaitent avoir à proximité des bars, des cafés ainsi que des commerces d’alimentation spécialisés, incluant un marché public.

Ils ont également émis le désir d’avoir des entreprises liées à la culture et au divertissement, qui sont présentement quasi inexistants dans le secteur.

Potentiel

«Les Jardins Dorval ont beaucoup de potentiel, mais quand tu entres et que tu vois une bonne dizaine de boutiques vides, tu te poses des questions», explique Georgette Dahan, gérante de Chaussures Modanessa.

En affaires depuis 20 ans, elle estime que la clientèle n’a pas évolué et que de nouveaux commerces pourraient assurément favoriser l’achalandage.

Un projet de revitalisation donnerait un coup de pouce aux commerçants et offrirait plus de services aux citoyens», a expliqué Sébastien Gauthier, chargé des communications pour la Cité.

Projets

Une combinaison de développement commercial et résidentiel serait possible, puisque le zonage permet présentement ces types de constructions. Une option pour ceux qui voudraient résider à proximité pour son côté pratique.

Dans le but de faciliter la mobilité des résidents et offrir un accès plus rapide aux boutiques, le maire Edgar Rouleau a fait savoir, lors de la dernière séance du conseil, qu’il souhaiterait faire un lien entre la station du Réseau express métropolitain (REM) et les Jardins Dorval.

On y retrouve présentement une soixantaine de magasins et de services, dont La Baie, Maxi, Scores, SAQ et Pharmaprix.