Le contrôle des Airbnb sera resserré à Dorval

Les Dorvalois qui louaient leurs espaces personnels pour loger des voyageurs risquent de devoir changer leur façon de faire. La Cité veut restreindre les locations de type Airbnb avec son projet de règlement déposé la semaine dernière, qui vise à limiter la durée minimale à 30 jours.

En imposant une limite de location, le maire Edgar Rouleau espère diminuer les problèmes engendrés par ces hébergements touristiques où les occupants sont de passage durant, parfois tout au plus, une fin de semaine. Des plaintes ont été enregistrées en raison du bruit et même de courses de voitures dans les rues.

Des citoyens ont eu des expériences désagréables avec des voisins louant à du monde qui faisait le party», a-t-il expliqué lors de la dernière séance du conseil.

Avec la nouvelle réglementation, la Cité s’assurerait d’une meilleure gestion de la qualité des résidents temporaires. Un séjour de plus d’un mois serait donc plus propice à accueillir des voyageurs plus soucieux du voisinage.

Des inspecteurs municipaux pourront être chargés de vérifier la conformité des locations en cas de plaintes ou d’infractions.

Rôle policier

«Pourquoi passer une loi? La police devrait pouvoir s’en occuper sans avoir à pénaliser tout le monde pour les erreurs des autres», a partagé Mathieu Lapointe.

Les ressources policières sont limitées lors du contrôle de turbulence comme l’a expliqué l’agent Lefebvre du poste de quartier (PDQ) 5.

«Quand il y a un problème, les agents peuvent se déplacer et donner un constat d’infractions, mais ils repartent ensuite. Nous ne sommes pas nécessairement au courant de toutes les histoires», a-t-elle indiqué.

Si une intervention policière peut résoudre le problème de manière temporaire, la nouvelle réglementation viserait plutôt une solution à long terme. Le maire Rouleau avoue ne pas avoir de solution miracle pour l’instant, mais que ce serait un premier pas dans la bonne direction.

Le projet reste tout de même sujet à l’approbation de la population. Si plusieurs s’y opposent, des démarches devront être entreprises par les élus pour repenser le règlement. Dans le cas inverse, il pourrait être adopté officiellement durant la prochaine séance du conseil, qui se tiendra à l’hôtel de ville le 4 février, à 20h.

