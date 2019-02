Dalbé-Viau reçoit les sportifs du Lac St-Louis

Plus de 450 adolescents se sont affrontés, sous la bannière de leurs écoles secondaires respectives, sur le terrain de l’école Dalbé-Viau, à Lachine, lors des championnats régionaux d’athlétisme d’extérieur qui s’est tenu le 19 mai.

« On voit de plus en plus d’intérêt pour l’athlétisme chez les élèves sportifs qui pratiquent le soccer ou le football de niveau élite. Durant la saison morte, ils s’adonnent aux disciplines classiques comme le lancer du disque et du javelot pour diversifier leurs atouts et se garder en forme », a expliqué la directrice du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), Karine Mayrand.

De plus, elle fait remarquer que la plupart des jeunes, bien qu’ils pratiquent des sports individuels, ressentent une énorme fierté à représenter leur école collectivement. « Ils sont toujours excités de voir le classement global des points. »

Expertise lachinoise

Pour sa cinquième édition à Lachine, les organisateurs avaient enregistré une hausse d’inscriptions par rapport à l’an passé. Seize établissements étaient représentés, en plus de trois élèves d’écoles primaires qui tentaient de se qualifier pour les championnats provinciaux.

« Sur le territoire du Lac Saint-Louis, il n’y a que deux pistes d’athlétisme complètes. Nous étions à St-Laurent auparavant, mais depuis que nous sommes ici, la collaboration et l’expertise du club d’athlétisme de Lachine sont devenues indispensables à la réalisation du championna t», ajoute Mme Mayrand.

Lors de cette édition, c’est l’école secondaire de St-Laurent qui est sortie bonne première au pointage combiné. Les collèges Charlemagne et Stanislas ont occupé les deux autres marches du podium. Pour Lachine, le Collège Sainte-Anne s’est classé quatrième, l’école-hôte, huitième et le Collège Saint-Louis, 10e. Dorval-Jean XXIII a fini en 12e place.