103 chandelles pour la doyenne du pavillon Camille-Lefebvre

Une dame à la tête d’une famille qui compte maintenant cinq générations, avec un total de 17 enfants, a célébré le 18 août son 103e anniversaire.

Irène Valley Quenneville est une résidente du Pavillon Camille-Lefebvre. Originaire de Moose Creek, en Ontario, elle est arrivée à Lachine il y a presque 100 ans.

Son père, agriculteur avant le déménagement, avait dû se résigner à devenir épicier une fois arrivé au Québec, ayant 11 bouches à nourrir. Il a donc ouvert l’épicerie J.E. Valley, sur la 2e Avenue. C’est d’ailleurs à cet endroit que Mme Valley y a rencontré l’homme de sa vie, Edmond Quenneville.

De cette union sont nés quatre enfants, qui ont vécu sur la 3e Avenue une partie de leur enfance, tout près de la boucherie-épicerie que leur père avait lui-même établie. Après le décès de son mari en 1960, Mme Valley Quenneville a élevé sa famille seule, alors que son dernier, Normand, avait à peine quatre ans.

Résilience

Le plus beau cadeau qu’elle aura fait à ses enfants, selon sa fille Louise, est cet exemple de résilience dans l’adversité.

« On dit souvent que les gens qui vivent longtemps sont des optimistes, mais ma mère était plus une pessimiste, mais elle n’a jamais arrêté et a tout donné pour rendre sa famille, ainsi que les gens qui l’entourent, heureux », confie-t-elle.

En plus d’avoir travaillé de nombreuses années à la Pharmacie Descary, sur la rue Notre-Dame, à l’époque où le propriétaire, Guy Descary, était aussi le maire de Lachine, elle a été bénévole pendant plus de 25 ans au Centre d’Accueil de Lachine ainsi qu’à la Croix-Rouge.

« C’est ma mère qui m’a montré à coudre et à tricoter, raconte sa fille qui a aujourd’hui 74 ans, elle faisait des piqués et des tricots qu’elle revendait pour amasser des fonds pour la Croix-Rouge. »

La plus que centenaire a par la suite habité pendant 30 ans à la résidence John Patterson de la rue St-Antoine. Elle a été accueillie au pavillon Camille-Lefebvre à l’âge de 98 ans.