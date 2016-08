Deux employés de Novartis Pharma prodiguent des soins au Kenya

Une des chefs des communications au siège social de Dorval, Patricia, ainsi que Tina, conseillère des ventes de l’Ouest de l’île, sont revenues le 23 août du Kenya, après avoir pris part à une mission bénévole dans le cadre du programme Familia Nawiri (Familles en bonne santé). Toutes deux ont permis d’aider à fournir des soins de santé dans une clinique temporaire.

« Avec une équipe indépendante, Familia Nawiri monte une clinique de fin de semaine alors que l’école est vide. Elle offre des services cliniques, des soins préventifs, ainsi que des médicaments. C’est incroyable ce qu’ils parviennent à faire en une journée », a expliqué la chef des communications par voie de communiqué.

Patricia et Tina ont également aidé à organiser des rencontres où elles ont discuté de différentes problématiques de santé, de tension artérielle, de la justification de l’usage de médicaments, les comportements sains et le diabète.

« Ce fut une expérience d’apprentissage incroyable pour nous et nous avons hâte de voir comment on peut continuer à aider maintenant que nous sommes de retour », continue Tina.

Elles ont aussi remis des fournitures scolaires aux écoles au sein desquelles les camps de santé ont été organisés. Le matériel avait été recueilli par leurs collègues avant leur départ.

Ces cliniques s’inscrivent dans le programme de projets sociaux conçus par afin d’établir des solutions locales durables pour répondre aux défis de soins de santé des communautés de pays en développement, surtout dans leurs régions rurales.

« L’accès à des médicaments fiables est une partie essentielle du service, surtout considérant que le Kenya est aux prises avec un problème de médicaments dangereux dans le marché ouvert », a conclu la conseillère des ventes.

Depuis le début de l’année, les camps de santé ont servi 6 860 patients. D’ici la fin de décembre, le programme espère en organiser 90 de plus. Novartis a d’abord conçu le modèle Famille en bonne santé en Inde en 2007 et l’a depuis instauré en Indonésie, au Vietnam et au Kenya. Familia Nawiri a été lancé au Kenya en 2012.