Jardins-des-Saints-Anges: les tout-petits bougent aussi

Les élèves du préscolaire ont récemment pris d’assaut leur tout nouveau local spécialisé en activité physique au Jardins-des-Saints-Anges, à Lachine. Dans cet espace conçu spécifiquement pour eux, tout est a été construit à l’échelle des tout-petits, depuis le mur d’escalade jusqu’aux espaliers, en passant par les modules d’équilibre et de coordination.

Selon la directrice de l’école, Isabelle Doucet, ces installations favorisent la motricité globale, c’est-à-dire la coordination physique, le tonus musculaire, l’équilibre ainsi que la posture et le maintien.

«Plusieurs études démontrent que plus l’on est agile avec notre corps, mieux on le contrôle et plus on est disposé à apprendre», ajoute-t-elle.

Le local est le fruit du travail des enseignantes du préscolaire ainsi que de l’enseignant d’éducation physique, Bruno Chouinard, de la direction et de la technicienne en éducation spécialisée, Maude Boulay.