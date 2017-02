Agenda communautaire

Le babillard est offert gracieusement aux organismes à but non lucratif de Lachine et Dorval. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’au plus 100 mots, au plus tard le lundi précédant la parution, à: redaction_lachine-dorval@tc.tc

Dancing the Night Away

Dancing the Night Away invite les personnes de 40 ans et plus à sa soirée dansante de la Saint-Valentin. L’événement aura lieu le samedi 25 février, dès 20h, à la Légion royale canadienne, au 3015 rue Henri Dunant, à Lachine. Infos: meetup.com

Cours de navigation nautique

L’Escadrille nautique Lachine offre des cours de navigation nautique pour la lecture de carte, l’ancrage, des nœuds, etc. pendant huit samedi de 9h à midi, du 25 février au 15 avril. Les personnes intéressées doivent s’inscrire au moins 10 jours avant le début des cours. Infos: ecpquebec.ca

Cercle de Fermières de Lachine

Le cercle de Fermières de Lachine tiendra sa prochaine réunion mensuelle le 1er mars, à 19h, au local 109 du Centre communautaire Albert-Gariépy (800, rue Sherbrooke, Lachine). Cette année, des fermières tricotent des accessoires pour les personnes plus démunies qui fréquentent l’œuvre Soupe Maison. Les ateliers de tricots ont lieu les mercredis, 13h, au local 201. Des activités de scrabble sont organisées les jeudis, à 13h, au local 117. Infos: Pierrette Goyer, 514 538-0866

Cercle de fermières Saint-Pierre

Le cercle de Fermières Saint-Pierre tiendra sa prochaine réunion le mercredi 8 mars à 13h15. Infos: Hélène Blais Girard, 514 634-3471 poste 837.

L’œuvre Soupe Maison

L’œuvre Soupe Maison de Lachine tiendra, le dimanche 12 mars, un souper au coût de 36$ à la cabane à sucre Le Chalet du Ruisseau, dans les Laurentides. Le départ est prévu à 15h30. Réservation: Réjeanne Caron, 514 368-1805.

Atelier Doudou Chat

Le Cercle de Fermières Saint-Pierre cherche des jeunes de 8 à 14 ans sachant tricoter pour participer au volet artisanat jeunesse du concours arts textiles des Cercles de Fermières du Québec. Le projet à réaliser est un doudou chat. L’atelier sera donné au local du cercle durant la semaine de relâche en mars. Inscriptions: Denise Santerre, 514 639-3264

Ski de fond et raquettes

Des sorties de ski de fond et raquette auront lieu avec Naturafond tous les dimanches jusqu’au 12 mars dans des centres de plein air des Laurentides, de Lanaudière ou de l’Estrie. Des départs en autobus nolisé sont prévus à partir de Lachine (32e/St-Antoine). Inscriptions ou infos: naturafond.ca ou naturafondinc@gmail.com.

Bazar du printemps

Un Bazar du printemps, avec vente d’articles neufs et usagés, aura lieu les 8 et 9 avril, de 9h à 15h, au local de la Légion royale du Canada, filiale 85-90 Lachine (3015 rue Henri Dunant, à Lachine). Il est possible de louer une table au coût de 10$. Inscriptions ou infos: Johanne 514 501-8737 ou 514 637-8002

Légion royale du Canada, filiale 85-90 Lachine

La Légion royale du Canada, filiale 85-90 Lachine, autrefois réservé aux anciens combattants, invite maintenant le public à devenir membre afin de participer à ses différentes activités (danse, brunch, jeux de cartes, parades, etc.). Adresse: 3015 rue Henri Dunant, à Lachine. Infos: Denise Lapierre, 514 637-8002

L’Éco-quartier, votre référence environnementale

Des questions sur l’environnement, la collecte de compost, l’économie d’eau ou l’agriculture urbaine? L’Éco-quartier Lachine a des réponses. Passez nous voir au Regroupement de Lachine, 735, rue Notre-Dame, du lundi au vendredi entre 10h et 16h ou le mercredi jusqu’à 20h. Infos: 514 634-7205.

Notes of interest

Help for people with arthritis and chronic pain

If you are you looking for support or an exercise program to help ease your pain, Arthritis West Island Self Help (AWISH) can help you. Infos: 514 631-3288 or awishmontreal.org

Crafters ans vendors fair

You are invited to join us for a fabulous day of shopping. Jewelry, soaps, handbags, toys, beauty and health supplies, handmade crafts, baked goodies and more. Great Raffle prizes to be won. Free to attend. Saturday February 25th 10 am to 4pm. Dorval Strathmore United Church, 310 Brookhaven Avenue, Dorval