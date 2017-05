Agenda communautaire

Vente de plantes

Le Club de Jardinage Dorval tiendra sa vente annuelle de plantes le samedi 20 mai, dès 9h, à l’Aréna de Dorval (1450 avenue Dawson). La population retrouvera une grande sélection de plantes cueillies dans les jardins des membres du club. Infos: dorvalhort.com

Nous sommes tous Lachinois

L’ambassadeur jeunesse de Lachine, Younes Boukala, organise une soirée interculturelle visant à permettre la rencontre entre toutes les communautés de l’arrondissement. Petits et grands sont invités à apporter des plats à partager le samedi 20 mai, dès 17h, à l’église des Saint-Anges, à Lachine. Infos : Younes Boukala, 514 778-8255 ou Julie-Pascale Provost, 514 885-3915

Conférence et yoga

Les Sœurs résilientes internationale présentent une conférence gratuite sur le succès des femmes en immobilier par Ardy Valerio Louis, courtier immobilier résidentiel. Une séance de yoga avec Micheline Alexis est aussi prévue. L’événement aura lieu le samedi 20 mai, de 15h à 17h, au Resurrection Center de Lachine (1850 rue Saint-Antoine). Infos: 514 502-1310

Dancing the Night Away

Dancing the Night Away invite les personnes de 40 ans et plus à sa soirée dansante de la fête des Mères. L’événement aura lieu le samedi 20 mai, dès 20h, à la Légion royale canadienne, au 3015 rue Henri Dunant, à Lachine. Infos: meetup.com

Bazar

Le Club de l’Âge d’Or de Ville Saint-Pierre organise un bazar le samedi 20 mai, dès 9h, au 69 avenue Saint-Pierre.

Dards

La saison de dards de la Légion royale du Canada, filiale 85-90 Lachine, débute le mardi 23 mai, à 19h30. Les personnes intéressées peuvent appeler Glenn Nicol au 514 880-7612 ou Pat Brousseau au 514 297-4822. Infos: 514 637-8002

Imagine Lachine Est

La population est invitée à l’assemblée générale annuelle d’Imagine Lachine Est le mercredi 24 mai, à 18h, au Regroupement de Lachine (735, rue Notre-Dame à Lachine). L’assemblée sera suivie de deux conférences, soit «Comment développer Lachine Est, s’inspirer des meilleurs pratiques» et «Le REM et vous», vers 19h30. Infos: imaginelachineest@gmail.com

Bingo

Les amateurs de bingo ont rendez-vous le dimanche 28 mai, dès 13h, au Centre communautaire de Saint-Pierre. Le Club de l’Âge d’Or de Ville Saint-Pierre organisera un bingo tous les dimanches de l’été.

L’histoire de la fourrure

Un atelier avec un expert du tannage est prévu le dimanche 28 mai, de 11h à 16h, au Lieu historique national du commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine dans le cadre du projet Cultivons nos racines. Il sera aussi possible de confectionner des pompons de fourrure. Infos: 514 634-7205

Arbre pour mon quartier

Les citoyens peuvent se procurer un arbre à prix réduit jusqu’au 31 mai, en ligne au unarbrepourmonquartier.org ou à l’Éco-quartier Lachine (735, rue Notre-Dame). Infos: 514 634-7205.

Dîner-conférence

Le Regroupement des gens d’affaires de Lachine organise un dîner-conférence sur le changement, l’innovation et l’agilité en entreprise avec le conférencier Sébastien Sasseville. L’événement aura lieu le mercredi 31 mai, de 11h30 à 13h, au Taormina Lounge (2530, boulevard Saint-Joseph, à Lachine). Infos: info@rali.qc.ca ou 514 639-4881

Festival Rétro

Le Club d’Âge d’Or Saint-Pierre organise un voyage au Festival Rétro les 31 mai et 1er juin. Le voyage de deux jours comprend le transport, une nuitée à l’Hôtel Le Victorin de Victoriaville, les repas, le souper-spectacle et des visites. Infos: Pierrette Brunet, 514 639-5227

Grand bazar

Un grand bazar est prévu le dimanche 4 juin, durant l’exposition de voitures les Belles d’autrefois. Les personnes intéressées à vendre des objets usagés peuvent réserver leur table auprès du GRAME ou en personne à l’Éco-quartier Lachine (735, rue Notre-Dame). Infos: 514 634-7205

Exposition

La Table de quartier Concert’Action Lachine présente l’exposition 20 ans d’action au coeur de nos quartiers, de la Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ), à la bibliothèque Saul-Bellow (3100, rue Saint-Antoine, à Lachine) jusqu’au mardi 6 juin. Infos: Phédia Gottot, 514 300-2045 ou info@concertactionlachine.com

Souper de l’amitié

Le Cercle de Fermières de Lachine organise un souper de l’amitié, suivi d’une réunion, le mercredi 7 juin, à 17h, au local 109 du centre communautaire Albert-Gariépy (800 rue Sherbrooke, à Lachine). Des ateliers de tricots sont offerts tous les mercredis à 13h et une séance de scrabble tous les jeudis à 13h. Infos : Pierrette Goyer : 514 538-0866

Lachine Est

Concert’Action Lachine invite les citoyens à la présentation publique du rapport de consultation de la CDEC sur le développement du secteur de Lachine Est le mardi 20 juin, dès 17h30, à la Ville brasserie (2801, boulevard Saint-Joseph, à Lachine). Infos: 514 300-2045 ou info@concertactionlachine.com

Exposition

Des artistes peintres et des photographes exposent sur les murs du restaurant Barbie’s de Dorval au profit de la Fondation de l’autisme. Pour chaque toile de 50$ vendue, 25$ seront remis à la fondation.

Légion royale du Canada, filiale 85-90 Lachine

La Légion royale du Canada, filiale 85-90 Lachine, autrefois réservé aux anciens combattants, invite maintenant le public à devenir membre afin de participer à ses différentes activités (danse, brunch, jeux de cartes, parades, etc.). Adresse: 3015 rue Henri Dunant, à Lachine. Infos: Denise Lapierre, 514 637-8002

L’Éco-quartier, votre référence environnementale

Des questions sur l’environnement, la collecte de compost, l’économie d’eau ou l’agriculture urbaine? L’Éco-quartier Lachine a des réponses. Passez nous voir au Regroupement de Lachine, 735, rue Notre-Dame, du lundi au vendredi entre 10h et 16h ou le mercredi jusqu’à 20h. Infos: 514 634-7205.