Mettre l’hameçon à l’eau… à LaSalle

Pour une quinzième année, les pêcheurs de tous âges sont invités à venir taquiner la truite gratuitement et sans permis, dans le cadre de la Fête de la pêche du samedi 3 juin, abords du petit bassin du parc des Rapides.

LaSalle participe à ce programme depuis plus de 15 ans et l’événement a toujours été très populaire car il offre aux pêcheurs de LaSalle et d’ailleurs la possibilité de pêcher sans permis pendant la journée et de participer à des activités d’animation gratuites destinées aux jeunes.

Les enfants participant aux ateliers de formation donnés par Héritage Laurentien se voient remettre une canne à pêche, commanditée par Canadian Tire, et un certificat de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans, en plus d’une brochure éducative sur la pêche.

Ensemencement

En 2016, 4000 truites arc-en-ciel avaient été déposées dans le petit bassin pour une valeur de 11 000$. «En offrant cette activité, l’arrondissement atteste que le plan d’eau est accessible gratuitement à tous les pêcheurs pendant toute la saison de pêche de l’espèce ensemencée», explique Marie-Annick Lussier, agente de soutien.

L’ensemencement est fait avec de la truite arc-en-ciel stérile. Mais le Ministère se réserve le droit d’exiger le remplacement de la truite arc-en-ciel, espèce ensemencée à LaSalle depuis 1998, par deux autres espèces accessibles, soit l’omble de fontaine ou la truite brune.

«Cependant, ces espèces ont peu de chances de survie compte tenu de la capacité d’oxygénation du bassin et sa température élevée», ajoute Marie-Annick Lussier.

Afin de réaliser l’événement cette année, l’arrondissement s’attend à recevoir du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, une subvention de 7300$. LaSalle doit investir pour sa part 3700 $.

Activités sécuritaires

Des biologistes d’Héritage Laurentien tiendront un kiosque servant de point d’accueil au public et faisant la promotion de la biodiversité aquatique de la région des rapides de Lachine.

Des patrouilleurs de conservation assureront une présence autour du bassin de pêche, afin de s’assurer que l’activité se déroule en toute sécurité et en harmonie avec la nature.

«La fête de la pêche est une occasion unique d’initier la jeune génération à la pêche sportive. Les LaSallois sont choyés de vivre à proximité de ce joyau écologique que représentent les rapides de Lachine», soutient Jason Di Fiore, biologiste et directeur des opérations chez Héritage Laurentien.

L’organisme a pour mission la protection et la mise en valeur des milieux naturels et la sensibilisation et l’éducation relative à l’environnement depuis 1994 et est présidé par Simon Octeau, géographe et titulaire d’une maîtrise en environnement et gestion de l’eau.

Pêcheurs et visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir ce refuge d’oiseaux migrateurs avec ses 225 espèces d’oiseaux, 66 espèces de poissons, des amphibiens, des reptiles et plus de 200 sortes de plantes.