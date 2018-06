Défi relevé

Lim aura tenu sa course à pied jusqu’au bout malgré une récente opération chirurgicale liée à sa tumeur ovarienne ainsi que le décès de son frère. Sa démarche personnelle a permis de récolter les dons nécessaires demandés par la Fondation Rêves d’enfants pour réaliser le rêve d’un jeune malade.

À bout de souffle et le corps douloureux, la quadragénaire a terminé samedi sa course sur le boulevard LaSalle, dans les bras de sa famille et de ses amis qui l’attendaient nombreux au croisement Bishop. «J’ai des douleurs partout, mais ce sont de bonnes douleurs», a assuré May Lim, sourire aux lèvres. Au cours des deux dernières années, elle a eu deux cancers qui se sont depuis stabilisés, ce qui lui a permis de relever son défi qui aura duré 18 heures.

La LaSalloise a atteint son objectif, bien qu’elle ait perdu son frère deux jours plus tôt et qu’elle ait appris être atteinte d’une maladie rare qui touche ses reins. «J’avais pleins de bonnes excuses pour ne pas le faire, mais ça aurait été trop facile, j’avais décidé de le faire», lance la quadragénaire.

Sa performance sportive a permis de récolter 3 200$ qui permettront à une petite fille atteinte d’une tumeur depuis ses 18 mois de partir à Disneyland, aux États-Unis.