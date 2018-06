Peindre pour rendre visible

Boris Biberdzic, illustrateur muraliste, a laissé libre cours à son imagination en redonnant une seconde vie au piano situé à l’entrée de la bibliothèque L’Octogone.

Cette expérience est une première pour Boris Biberdzic, qui a mis en peinture l’instrument de musique dès à présent disponible au grand public.

«L’arrondissement m’a contacté et m’a donné carte blanche. J’ai alors décidé d’arborer des oiseaux, un peu comme une allégorie aux chants et aux notes, tout en jouant avec les couleurs et les formes. Je me suis inspiré d’un style des années 50 en termes de graphique», explique le trentenaire d’origine bosniaque.

Engagé

Derrière chacune de ses œuvres, Boris Biberdzic essaie de donner un sens. C’est le cas de la murale qu’il a réalisé pour le centre d’hébergement pour itinérants Partage Saint-François, à Sherbrooke. Touchés par la cause, lui et un ami l’ont presque dessiné à leur frais.

L’artiste a aussi fait plusieurs dessins à Montréal, dont certains en collaboration avec d’autres artistes. À plusieurs, ils ont réalisé la murale visible sur un vieux garage de la rue Notre-Dame, dans le quartier Saint-Henri.

Son activité professionnelle lui permet d’aborder différents thèmes comme le développement durable et la cruauté animale. M. Biberdzic assure que travailler en extérieur est d’autant plus gratifiant que cela lui accorde souvent plus de visibilité que dans une galerie.