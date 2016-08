48 heures de vélo pour exaucer le vœu d’un enfant malade

Depuis 30 ans, Stéphan Mongeon utilise son vélo chaque jour pour se rendre à son travail au centre-ville de Montréal. Dans trois semaines, l’ingénieur de LaSalle enfourchera ce dernier sur le circuit Gilles-Villeneuve afin de permettre à un enfant malade de réaliser son vœu, une croisière inspirée du film Pirates des Caraïbes.

Âgé de 54 ans, Stéphan Mongeon participera à la 10 édition du «48 Heures Vélo – Fais Un Vœu», en compagnie de plus de 1600 autre cyclistes les 16, 17 et 18 septembre sur l’île Notre-Dame,

Capitaine d’une équipe de six, il a comme but de parvenir à amasser 10 000 $ afin de parrainer le vœu de Raphaël, 17 ans, qui souffre de l’ataxie de Friedreich, une maladie dégénérative héréditaire.

«C’est le fils d’une employée de notre bureau de Granby», explique Stéphan Mongeon, de la firme Les Services exp inc. Son équipe tentera de relever le défi pour la 3e fois.

Pour adopter un vœu, il faut qu’une équipe amasse 10 000$ et «c’est l’objectif de mon équipe qui se nomme «exp ça roule 3», dit M. Mongeon, qui a découvert l’événement par l’entremise d’une collègue de travail. «J’ai eu la piqûre», ajoute celui qui est aussi membre des Maîtres-Nageurs de LaSalle.

Si le LaSallois va travailler à vélo, il en fait rarement le weekend. «C’est donc une occasion de combiner l’utile à l’agréable en faisant du vélo avec des gens que je côtoie en dehors du bureau et pour une cause remarquable.»

«Quand on réussit à ramasser 10 000 $, ils nous jumellent à un vœu d’un enfant et on voit concrètement à quoi sert l’argent qu’on ramasse», dit M. Mongeon.

Défi motivant

Plus de 1 650 participants de partout au Québec sont attendus pour se donner le relais pendant deux jours dans le cadre du «48 Heures Vélo – Fais Un Vœu».

«C’est le plus gros événement de la Fondation au Canada», souligne Michelle Sylvestre, présidente de Fais-Un-Vœu. Présent dans près de 50 pays, l’organisme a réalisé plus de 350 000 vœux depuis sa création en 1980.

Il ne s’agit pas d’une compétition. Pendant 48 heures, il faut qu’une personne de l’équipe soit sur la piste de 4,3 km du circuit Gilles-Villeneuve et chacun roule à son rythme.

Une équipe est composée de six participants ou moins. Chacune doit faire une collecte de fonds d’au moins 3 000$, donc, 600 $ par participant. Il n’y a aucuns frais d’inscription.

L’an dernier, des équipes ont parrainé le vœu (voyage dans le parc d’attractions Cars) de Thomas, 10 ans, atteint d’une tumeur au cerveau.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, est président d’honneur de cette 10<V>e<V> édition et il partage ce titre avec Victoria et Jude-Alexandre, 5 ans et 7 ans, atteints d’un déficit immunitaire.