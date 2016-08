André-Laurendeau rêve à un centre sportif de 15 M $ à deux glaces

À deux ans de l’ouverture d’une nouvelle école primaire de 700 places sur ses terrains, le directeur général du cégep André-Laurendeau rêve désormais à la construction d’un complexe sportif de deux glaces évalué à 15M$.

Claude Roy et son équipe caressent depuis un certain temps cet ambitieux projet pour répondre aux besoins sportifs grandissants des équipes du cégep qui possède deux équipes de hockey, masculine et féminine, dans le circuit collégial.

«C’est un gros projet qu’on voudrait mettre sur pied. Évidemment, ça s’attache avec des subventions. C’est à long terme et on veut voir si on pourrait avoir au moins deux glaces», dit-il.

Le directeur du collège de LaSalle souligne que les équipes de hockey du Boomerang connaissent beaucoup de succès. Elles évoluent actuellement au centre sportif Dollard-St-Laurent qui est situé à un peu plus de 3 kilomètres de l’établissement scolaire. Le centre dispose d’une seule glace.

L’arrondissement dispose aussi de l’aréna Jacques Lemaire qui offre une glace sur le boulevard Champlain.

«Nous avons plusieurs étudiants athlètes et en plus du hockey, on pourrait avoir du patinage artistique et du patinage de vitesse courte piste», ajoute M. Roy, qui ajoute qu’un espace serait même disponible pour un terrain de soccer extérieur.

Avec l’arrivée de la future école primaire, le directeur du cégep ajoute qu’un éventuel complexe sportif pourrait devenir un nouvel équipement municipal répondrait aux besoins d’une clientèle plus grande.

Il y a quelques années, une étude de marché avait même été préparée pour connaître la faisabilité, les coûts et les besoins, et l’arrondissement avait participé à cette étape.

«Le cégep est important pour l’arrondissement et on croit que c’est une idée intéressante, mais il faut d’abord connaître tous les tenants et aboutissants. Il faudrait des subventions et des participations financières d’autres groupes», explique Pierre Guérin, chef de cabinet de la mairesse Manon Barbe.

École primaire

Le projet de construction d’une école primaire de 12 M$ incluant 24 classes, dont quatre au préscolaire et 20 au primaire, a franchi un pas de plus vers sa concrétisation.

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) a choisi récemment les professionnels Leclerc et associés architectes, les Services EXP en génie mécanique et électrique et la firme Cima+ en termes de génie civil et structure.

Si l’échéancier est respecté, les travaux pourraient se mettre en branle en mars 2017 et s’échelonner jusqu’à la rentrée d’automne 2018. Environ 700 élèves pourraient alors s’asseoir sur les bancs de la nouvelle école érigée sur les terrains du cégep André-Laurendeau.

Le cégep André-Laurendeau vient d’accueillir 4 066 étudiants à sa rentrée 2016-2017.