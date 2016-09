André-Laurendeau davantage le premier choix

Avec une hausse constante des demandes d’admission depuis 2006, le Cégep André-Laurendeau, à LaSalle, comble encore la majorité des places disponibles dès le premier tour d’admission et attire une clientèle provenant principalement du Grand Montréal et de la Rive-Sud. «On constate que la majorité nos demandes d’admission ont été enregistrées dès le premier tour. Notre cégep est donc le premier choix des étudiants que nous accueillons», déclare le directeur, Claude Roy. Il ajoute que «la qualité de l’enseignement, l’offre de services parascolaires et l’ambiance qui y règne sont des facteurs qui ont motivés les étudiants à prendre cette décision». Cette hausse d’admissions au premier tour survient dans un contexte où l’on observe une légère baisse du total des demandes dans l’ensemble du réseau collégial. Pour la présente session d’automne, le Service régional des admissions du Montréal Métropolitain (SRAM) a traité 64 900 dossiers, comparativement à 65 442 l’an dernier. Créé en 1968, le Cégep André-Laurendeau compte 12 programmes d’études préuniversitaires, 12 programmes d’études techniques, 11 équipes sportives et plusieurs programmes de formation continue et de services aux entreprises. Il comporte aussi deux centres technologiques, soit l’Institut international de logistique de Montréal (IILM) et Optech. Progression des demandes au premier tour Automne 2013: 1540 Automne 2014: 1674 Automne 2015: 1607 Automne 2016: 1700 Total des admissions (trois tours) Automne 2013: 2944 Automne 2014: 3064 Automne 2015: 2670 Automne 2016: 2587

