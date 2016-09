Travaux majeurs sur Champlain et Gagné

En plus des travaux majeurs sur l’avenue Dollard, les LaSallois doivent désormais composer avec deux autres chantiers sur des artères importantes, soit la rue Gagné et le boulevard Champlain pour une période de trois à quatre mois. Cout des travaux: 4,85 M$.

Dans les deux cas, les travaux payés par la Ville de Montréal ont pour but le remplacement des bornes d’incendie, des puisards et des bases de lampadaires, l’enlèvement de la couche de pavage, la réfection des trottoirs et le repavage.

Les travaux, supervisés par l’arrondissement de LaSalle, ont commencé sur le premier tronçon de la rue Gagné, entre le boulevard LaSalle et la rue Centrale, et se poursuivront jusqu’à la mi-décembre. Chacun des tronçons, une fois complété, sera asphalté et rouvert à la circulation.

Le budget de repavage et de réaménagement de la rue Gagné se chiffre à 2 900 000$ et les travaux sont réalisés par l’entrepreneur Sintra.

Conséquence de ces travaux, le boulevard LaSalle, entre la rue Raymond et le boulevard Bishop-Power, est limité à la circulation locale seulement pour les résidents de part et d’autre de la rue Gagné. Un détour vers la rue Centrale est en vigueur.

Réduire la vitesse

«Compte tenu de sa vocation résidentielle, la largeur actuelle de 16,5 mètres de la rue Gagné est excessive, ce qui encourage les excès de vitesse et constitue un îlot de chaleur. Le réaménagement de la rue prévoit son verdissement et une diminution de sa largeur à 14,6 mètres», explique André Marcotte, responsable d’Info-Travaux LaSalle.

S’ajoutent la création d’une bande gazonnée, la plantation d’arbres et le marquage d’une bande cyclable dans chaque direction.

«Les avantages sont une réduction de la vitesse des véhicules, un partage clair de la chaussée entre automobilistes et cyclistes et une meilleure protection des entrées de garage en dépression contre les pluies abondantes», ajoute M. Marcotte.

Champlain

Des travaux de repavage sont également en cours sur le boulevard Champlain, entre Bishop-Power et Gagné, et se poursuivront jusqu’à la fin de novembre, selon la météo.

Ils sont également réalisés par la firme Sintra pour un budget global qui se chiffre à 1 950 000$ et comprennent le remplacement des bornes d’incendie et des puisards, l’enlèvement de la couche de pavage, la réfection des trottoirs et le repavage de la rue.

L’accès au centre commercial Place LaSalle est possible en tout temps sur le boulevard Champlain, bien que certaines entrées soient fermées en alternance selon l’évolution des travaux.