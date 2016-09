Le nageur Normand Piché rallie l’Amérique à l’Asie

Parti vers l’Alaska le 24 août, l’aventurier nageur Normand Piché a réussi la première étape de son défi de relier les cinq continents à la nage en 80 jours, alors qu’il a traversé le détroit de Béring reliant l’Amérique à l’Asie le 3 septembre.

Malgré des retards causés par l’obtention d’autorisations gouvernementales et les caprices de Dame Nature, le nageur de 45 ans a franchi le parcours de 6,5 km entre l’Alaska et la Russie, en deux heures, huit minutes, accompagné de baleines et de phoques.

Arrêt prolongé

L’équipe de Normand Piché s’est initialement rendue sur l’île de la Petite Diomède, habitée par environ 170 Inuits. Elle appartient aux États-Unis et est non loin de la Grande Diomède, qui sert de base à une poignée de soldats russes. Ces îles rocheuses sont au milieu du détroit de Béring, entre la Sibérie et l’Alaska.

Elles sont atteignables par bateau et hélicoptère. «On a divisé le groupe en deux dans de petites chaloupes. Le vent était si fort que l’eau passait par-dessus le bateau», dit Normand Piché.

Sur l’île, dans le village de Wales, il a fallu patienter quelques jours avant la traversée. «On attendait la fenêtre idéale pour se lancer à l’eau, mais Dame Nature n’était pas de notre côté», se souvient Normand Piché.

«La petite île est un véritable paradis terrestre qui m’a fait pleurer. On a créé des liens et des gens nous ont invités à manger du morse et de l’ours polaire», raconte l’aventurier.

Normand a visité une petite école de 36 élèves. «Je leur ai parlé de croire en leurs rêves et d’environnement», explique l’athlète.

Sortie mouvementée

Le 2 septembre, Normand Piché a tenté une première sortie, mais a dû rebrousser chemin et patienter jusqu’au lendemain. «J’ai nagé 40 minutes et je suis revenu. J’étais déçu mais j’ai pris ça comme une répétition» dit-il.

Le 3 septembre, il a finalement effectué sa traversée. «Pendant que je nageais, mon équipe a vu des baleines qui me suivaient, dont une s’est approchée de moi».

Une douzaine de phoques étaient sur son chemin. «Je voyais des ombres en dessous moi et je me demandais ce que c’était, mais il s’agissait de phoques. Après la traversée, j’ai eu un sentiment de plénitude», soutient celui qui avait réussi son premier défi.

La suite

La prochaine étape de son périple concerne la traversée du Pacifique, entre l’Asie et l’Océanie, de l’Indonésie à la Papouasie. Le Montréalais se donne 12 jours pour réussir cette seconde tranche de son odyssée.

«On recommence à zéro, Il y a beaucoup d’imprévus et ça fait partie de l’aventure. Il est impossible de tout planifier à l’avance. Je dois nager un coup de bras à la fois», lance Normand Piché.

Suivront la traversée Afrique-Asie par la mer rouge, la traversée Asie-Europe par la mer Égée et la traversée Europe-Afrique par le détroit de Gibraltar.

Normand Piché tente de devenir le premier homme en Amérique à relier les cinq continents à la nage en 80 jours, ce qui constituerait un record pour cette aventure nécessitant un budget d’environ 400 000$.