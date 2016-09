Chiens dangereux: la mairesse Barbe attend la version finale

La mairesse de l’arrondissement de LaSalle, Manon Barbe, n’a pas pris de décision finale concernant le vote prévu le 26 septembre à l’hôtel de ville de Montréal pour l’adoption d’un règlement sur les chiens dangereux préconisé par l’administration du maire Coderre.

«Le mois dernier, je n’étais pas confortable du tout avec le règlement tel qu’il était écrit. Il sera modifié pour représenter davantage la réalité et j’attends la nouvelle version. Mais je n’ai qu’un vote et je ne parle que pour moi», a déclaré la mairesse, questionnée par trois propriétaires de chiens inquiets lors du conseil d’arrondissement du 6 septembre.

La mairesse dit croire davantage en un règlement qui rendrait les propriétaires de chiens plus responsables de leurs animaux. «Trop de gens achètent un animal et ne réalisent pas que c’est une sorte de contrat pour la vie de ces animaux».

Elle souligne que «l’arrondissement est probablement celui qui investit le plus d’argent pour la patrouille animale et nous ne pouvons pas faire la job parfaitement. On ne peut avoir une patrouille pour chaque propriétaire de chiens».

La mairesse et le conseiller de ville Richard Deschamps ne font pas partie de l’équipe du maire Coderre, alors que c’est le cas de la conseillère Monique Vallée, qui siège au comité exécutif montréalais

«C’est triste, mais nous sommes élus pour la sécurité de tous les citoyens. Quelle option allons-nous prendre ? Je n’ai pas une boule de cristal», dit Mme Barbe.

Craintes sérieuses

Craignant que la réglementation puisse inclure «toutes sortes de chiens parce qu’ils ont une grosse tête», le citoyen Ryan Jones Olivo a dit redouter que plusieurs chiens prêts à être adoptés pourraient être rejetés à cause de leur ressemblance avec un pitbull.

La citoyenne Linda Cloud a souligné pour sa part que la Ville de Calgary avait pris des mesures similaires dans le passé, mais a dû revenir de l’arrière par la suite. «Au moins 98% des chiens vont bien alors qu’une minorité nuit aux autres. Une muselière, c’est une très mauvaise idée pour un chien», dit-elle.

Pour sa part, Christina Musacchio a dit craindre ce qu’elle a qualifiés de «meurtres de milliers de chiens innocents» et a souhaité avoir l’appui des élus pour rejeter le règlement.

La mairesse Barbe a répondu que le règlement pourrait être adopté à la fin de septembre ou plus tard et que son application sera dévolue à chaque arrondissement. «Nous recevons tellement de courriels et nous ne pouvons pas voter sans connaître tous les détails du règlement», dit-elle.

Rappelons qu’avec la nouvelle règlementation, les propriétaires détenant déjà des pitbulls pourront garder leurs animaux en respectant une série de mesures. Ils devront soumettre un document présentant une preuve d’absence de dossier judiciaire, une preuve de stérilisation et de micropuçage de leur animal.