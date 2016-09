Labatt double sa capacité de production de canettes

Le marché de la canette en aluminium est en pleine croissance et Labatt investit 46 M $ supplémentaires à son usine de LaSalle. La nouvelle ligne dont la construction débutera sous peu, produira 2000 canettes à la minute à compter du 1er juin 2017.

En plus de consolider les 800 emplois de l’usine de LaSalle, cet investissement permettra de presque doubler la capacité de production de canettes puisqu’elle s’ajoutera aux 1600 à la minute de la ligne existante.

Avec le nouvel investissement, Labatt aura injecté près de 100 M$ en trois ans afin d’accroître la capacité et la diversité de la production de la province.

«Le marché des canettes représente 65% des ventes de bière au Québec, soit l’équivalent de 75 millions de caisses de 24. 90% de la production provient de l’usine de LaSalle», explique Jean Gagnon, vice-président affaires corporatives chez Labatt, dont le siège social sur l’avenue Labatt.

En plus de consolider sa présence à Montréal, le directeur général de la brasserie, André Gravel, juge que sur le plan environnemental, les canettes en aluminium consignées sont écologiques puisqu’elles sont recyclables à 100%.

Nouveaux produits

Au printemps, avec l’inauguration de deux nouvelles lignes, Labatt lançait au Québec la production de boissons alcoolisées prêtes-à-boire à base de malt, incluant la gamme «Rita»; de Bud Lime et la nouvelle famille de produits «Palm Bay» que l’usine de LaSalle produit pour tout le Canada.

Ce type de produits connaît une croissance de 10% à 20% par année. «Les ventes sont deux fois plus importantes que ce qui avait été anticipé au départ», dit Jean Gagnon, qui reconnaît du même souffle que le marché de la bière traverse une phase plus difficile et est légèrement en déclin.

Acteur majeur

La mairesse Manon Barbe se réjouit des investissements de Labatt. «C’est un signe de vitalité pour l’arrondissement. Labatt est une entreprise modèle qui s’implique dans sa communauté et contribue à faire de LaSalle un pôle commercial majeur», dit-elle.

C’est à LaSalle que Labatt a inauguré sa première brasserie en sol québécois en 1956, avec 285 employés. Aujourd’hui, elle en compte 800 qui fabriquent 35 marques de bière avec 14 houblons différents, notamment Budweiser, Bud Light et les fameuses Labatt Bleue et 50.