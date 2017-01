En route vers 2017 au Théâtre Desjardins

Théâtre, humour et chanson seront à l’avant-plan au cours de la prochaine année à LaSalle. Forever Gentleman avec Corneille, Garou et Roch Voisine, Catherine Major, Guylaine Tremblay et Mariana Mazza sont quelques-uns des artistes qui performeront en 2017 au Théâtre Desjardins.

«Des coups de cœurs, des choses en lesquelles on croit, des spectacles qu’on a vu et qu’on souhaite avoir…», la directrice générale et artistique Martine Mimeault explique ce qui inspire l’équipe pour mettre en place la programmation.

Après avoir connu des ventes de billets records en 2015-2016, le Théâtre Desjardins a augmenté le nombre de spectacles pour la saison 2016-2017. «L’offre est plus généreuse et diversifiée, notamment en chanson», souligne Sophie Blanchard, adjointe à la direction artistique et coordonnatrice des communications.

Richard Séguin sera de passage le 14 janvier, suivi de Forever Gentleman le 21, mettant en vedette Corneille, Garou et Roch Voisine. «Ils sont en trio, style big band avec tuxedos. Le spectacle est présenté dans quelques salles seulement à Montréal», mentionne Mme Mimeault.

Aussi au programme en chanson: Catherine Major, Nicolas Ciccone, Bruno Pelletier, de même que la gagnante de La Voix 2016, Stéphanie St-Jean.

La Formule Cabaret – qui permet à la salle de 811 sièges une reconfiguration en mode 100 places avec tables bistros – ouvre la porte à des propositions variées. Parmi les artistes qui s’y produiront, Safia Nolin le 9 mars et Ingrid St-Pierre le 20 avril.

En humour, Jean-Michel Anctil, Philippe Bond, Jean-Thomas Jobin, Claudine Mercier et Peter Macleod, entre autres, ont prévu un arrêt à LaSalle cet hiver ou ce printemps.

Une supplémentaire s’est par ailleurs ajoutée pour Alexandre Barrette le 30 mars. Le spectacle de rodage de Martin Perrizolo le 18 août et celui de Jérémy Demay les 25 et 26 août sont à voir cet été.

Mariana Mazza, dont le spectacle affiche complet en février, sera de retour l’automne prochain. «Les billets se sont tous vendus, c’est une belle surprise! On vend déjà ceux pour la supplémentaire du 5 octobre 2017», indique la directrice générale et artistique.

Côté théâtre, la pièce Encore une fois, si vous permettez de Michel Tremblay, avec la comédienne Guylaine Tremblay sera jouée au Théâtre Desjardins en janvier. La Souricière d’Agatha Christie fait également partie de la liste.

Après chaque représentation, des rencontres avec les artistes sont offertes au public. «On organise des activités de médiation culturelle connexes aux événements de la programmation.»

Le développement scolaire est également un objectif important pour le diffuseur. «C’est encore embryonnaire, mais on investira des efforts dans la saison suivante. Le prochain axe de développement pour nous, il est là», observe Martine Mimeault. Rendre la culture accessible et former le public de demain sont en tête de liste des priorités.