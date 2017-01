Un tournoi de hockey riche en histoire

La première édition du tournoi de hockey de LaSalle a pris son envol le 19 janvier 1980, sous la présidence d’Yves St-Maurice. Un tournoi peewee regroupant 38 équipes, sous la présidence d’honneur du défenseur Larry Robinson des Canadiens de Montréal.

Au fil de ses 37 ans d’existence, le tournoi a vu défiler de grands noms comme Guy Boucher, avant qu’il soit entraîneur, Shawn Anderson, ex-défenseur des Sabres de Buffalo et des Nordiques, Anthony Duclair des Coyotes de l’Arizona, Jason Demers des Panthers de la Floride, Réginald Savage et Patrick Poulin. Sans oublier les gardiennes Kim St-Pierre et Manon Rhéaume, alors membres d’équipes masculines.

Parmi les présidents d’honneur ont défilé Yvan Cournoyer, Jean Béliveau, Jacques Lemaire,Yvon Lambert, Mike Bossy, Phil Goyette, Geoff Molson, Dollard St-Laurent, Jacques Demers, Claude Raymond, Ron Piché, Deano Clavet, Patrick Labbé, Gaston Therrien et Tony Marinaro.

Souvenirs

En 1983, le comédien Patrick Labbé, originaire de LaSalle, participe à la 4e édition, avec les Cyclones de LaSalle peewee AA. En 1985, Deano Clavet, ex-boxeur professionnel, y prend part à titre de publiciste.

Yves St-Maurice assume la présidence des cinq premières années, jusqu’à ce qu’Arthur Deslauriers prenne la relève lors de la 6e édition.

En 1986, pour la première fois, le tournoi accueille une équipe de l’extérieur du Québec, les Humber Valley Hawks de l’Ontario.

Après deux ans à la présidence, Arthur Deslauriers cède sa place à Normand Brosseau pour la 8e édition, qui devient le tournoi national peewee et bantam. C’est la naissance de la mascotte MÉO.

En 1990, Richard Legros devient le quatrième président du tournoi et demeure en place jusqu’en 1993. Il laisse la succession à Michel Brabant en 1994, pour la première édition du tournoi bantam comme nous le connaissions jusqu’à cette année.

Le tournoi bantam de LaSalle est l’un des plus vieux au Québec, après ceux de LaSarre (54 ans), St-Marc-sur-le-Richelieu (51 ans), Sainte-Marie-de-Beauce (47 ans), Bedford (41 ans) et Trois-Rivières (38 ans).