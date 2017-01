Christianne Cyrenne, directrice des travaux publics

Christianne Cyrenne est devenue le 16 janvier la nouvelle directrice des travaux publics de LaSalle. Elle devient ainsi seulement la 2e femme à accéder à un tel poste parmi les 19 arrondissements de Montréal.

«Je me sens prête et enthousiaste et je connais bien l’organisation. C’est 140 employés, cols bleus, cols blancs, scientifiques et professionnels. Je suis fière d’avoir la chance d’être une femme responsable des travaux publics. C’est un beau défi de remplacer Benoît Gauthier qui a beaucoup d’expérience», confie Mme Cyrenne.

Les élus municipaux de LaSalle ont approuvé la nomination lors du dernier conseil d’arrondissement, le 16 janvier. Un seul autre arrondissement, Rosemont-La Petite Patrie, a nommé une femme dans le même poste.

«Avec cette nomination, nous atteignons la parité hommes-femmes pour les quatre directions de l’arrondissement. Nous sommes fiers qu’une femme soit à la tête des travaux publics», a clamé la mairesse Manon Barbe en confirmant la nomination.

Mme Cyrenne accède à ce poste après un concours ouvert aux candidats de l’interne et de l’externe. Elle était chef de division Développement et soutien technique, et responsable de tous les grands chantiers d’infrastructures à LaSalle.

«Elle a dirigé avec brio des travaux de voirie, d’aqueduc, d’égouts, de déneigement, dans les parcs, etc. Depuis le printemps 2015, elle occupait le poste d’adjointe au directeur des travaux publics, Benoit Gauthier, devenu directeur général en décembre dernier», a dit Mme Barbe.

Elle ajoute que si le déneigement fait partie des travaux publics, «il y a beaucoup d’action sur le pavage, dans les parcs, le bord de l’eau, les feux de circulation et autres. La division dont je m’occupais était très variée et je suis très contente», dit la nouvelle directrice.

D’autre part, le directeur des Relations avec les citoyens, du Greffe et des Services administratifs, Pierre Dupuis, ajoute une corde à son arc puisque le conseil lui a aussi confié le statut de directeur adjoint de l’arrondissement. En plus de ses fonctions actuelles, il épaulera le directeur Benoit Gauthier.

Embauché à la Ville de LaSalle en 1999 comme chef de section marketing, Pierre Dupuis a occupé pendant 11 ans, le poste de chef de division Relations avec les citoyens et communications.

«On s’assure qu’un de nous deux soit présent à toutes les instances. Nous sommes souvent convoqués à des comités à Montréal et on veut ne pas avoir une chaise vide. On sera toujours présent pour donner notre opinion et représenter les intérêts des LaSallois», explique Pierre Dupuis, qui ne recevra aucun salaire supplémentaire à ce titre.

Pierre Dupuis occupe un poste de direction à LaSalle depuis 2013.