Une LaSalloise à la conquête du titre de Miss Canada

Une LaSalloise native de l’Ukraine, est l’une des 20 candidates en lice pour le titre de Miss Canada 2017, qui sera couronnée le samedi 4 mars à l’hôtel Sheraton de Laval.

Emballée de vivre ces nouvelles expériences, la LaSalloise de 30 ans, qui habite l’arrondissement depuis 2009, croit en ses chances de remporter les grands honneurs.

«Je crois que je ferais une bonne Miss Canada. Je pourrais incarner le nouveau multiculturalisme canadien, l’ouverture du pays sur le monde, et faire connaître notre pays là où on parle russe, une langue que je maîtrise», explique la candidate.

Yevgeniya Potomkina se dit une «fière Canadienne» depuis 1999, alors qu’elle est arrivée de son pays natal, à l’âge de 12 ans, avec ses parents et sa sœur.

«Je suis déterminée, créative, ambitieuse et intelligente. J’ai un fils de trois ans que j’adore et un copain qui travaille dans le domaine de la télévision», dit la jeune femme.

De découverte en découverte

C’est par internet qu’Yevgeniya a découvert les concours Miss Québec et Miss Canada. «Je ne savais même pas que ces concours existaient et j’ai trouvé que ce serait une bonne idée pour me faire connaître et me démarquer puisque je suis dans le domaine de la mode».

La trentenaire a fait un peu de mannequinat, autant en défilés qu’en session de photos, ainsi que de la figuration et de petits rôles dans des films. Elle a aussi organisé des défilés de mode et des expositions de peinture.

Au cours de la dernière année, elle a par ailleurs lancé sa propre entreprise <@Ri>Fashion Pro Finder<@$p>, un «moteur de recherche pour les professionnels de la mode».

«J’ai lancé mon site l’an dernier. Ce n’est pas une agence mais je fais des événements comme des défilés de mode, des vernissages et autres. J’espère commencer à gagner de l’argent cette année», dit celle qui se contente de l’aide sociale actuellement.

Événement marquant

D’ici le 5 mars, les gens peuvent voter pour la LaSalloise sur le site «http://misscanada.org/yevgeniya-p>

Chaque vote coûte 2$. «Ces votes sont cruciaux pour mon aventure, puisque la compilation du résultat final compte pour 15% de l’évaluation globale», souligne la candidate.

Yevgeniya Potomkina croit en ses chances. «J’ai vraiment envie de gagner et j’espère avoir plus de contacts pour me mettre en évidence dans le domaine artistique. Ça pourrait m’ouvrir des portes pour mes projets futurs».

Elle aime aider les autres. «Si je suis choisie, je veux aider le secteur artistique à grandir et diverses fondations avec mes événements», ajoute-t-elle.

Globalement, l’événement Miss Canada aura une durée de cinq jours et quatre nuits. Du 1er au 5 mars, les candidates de 13 à 30 ans seront ensemble et l’événement leur fournira l’hébergement, les repas et les déplacements en limousines.

En cours de route, elles devront franchir plusieurs étapes, dont des entrevues individuelles avec les juges, des séances de photos et d’entrevues et autres.