93 départs de moins par semaine pour l’autobus 106 Newman

La Société de transport de Montréal (STM) a réduit le service sur 47 de ses 221 lignes de bus en 2017, et la ligne 106 Newman de LaSalle vient au second rang parmi les plus touchées avec 93 départs de moins hebdomadairement.

«Je suis très déçue par cette diminution de départs sur la principale ligne de bus de LaSalle. L’arrondissement a demandé à la STM si cette baisse de fréquence était compensée par des augmentations sur d’autres lignes, mais n’a pu obtenir cette information», révèle Manon Barbe.

La mairesse dit savoir que la STM ajuste son offre de service en fonction de la demande, des véhicules disponibles et de ses budgets. «J’ai toujours été persuadée que c’est en augmentant l’offre de service qu’on améliore l’attrait de l’autobus et sa compétitivité sur la voiture individuelle. Je vais demander davantage d’explications à la STM sur cette surprenante et décevante baisse du nombre de départs sur la ligne 106», précise la mairesse de l’arrondissement de LaSalle.

Le nombre total de départs de ce circuit est passé de 1389 en 2016 à 1296 en 2017, selon les données de «Transit Ap» rendues publiques par Projet Montréal, le parti politique qui constitue l’Opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal.

Très fréquentée, la ligne 106 Newman relie la station de métro Angrignon et le terminus d’autobus Lafleur/Newman.

En cours de route, elle s’arrête au Carrefour Angrignon, emprunte les boulevards Angrignon et Newman, les rues Guy-Bouchard, Senkus, Léger, Lapierre, Thierry, Lise, le boulevard Shevchenko, passe devant le CLSC LaSalle, emprunte l’avenue Dollard, les rues Radisson, Boivin, Airlie, Red Cross, la 90<V>e<V> Avenue , les rues Centrale, Eastman, Orchard, le boulevard LaSalle, l’avenue Lafleur et la rue Chatelle pour accéder au terminus Lafleur-Newman.

Parmi les édifices d’intérêt qui se trouvent sur son parcours, on retrouve les Habitation des Trinitaires du boulevard Angrignon, les Tours Angrignon, l’église Sainte-Catherine-Labouré, le Centre Clément de la rue du même nom et l’église St-Nazaire de l’avenue Bélanger.

Parmi les autres lignes de LaSalle affectées par une réduction du nombre de départs, la ligne 123 Dollard a subi une baisse de cinq départs par semaine, passant de 600 à 595.

La ligne 110 Centrale subit une réduction de 12 départs par semaine, passant de 689 en 2016 à 677 en 2017.