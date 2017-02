Smoking et paillettes pour l’Hôpital de LaSalle

Pour la première fois de son histoire, la Fondation de l’hôpital LaSalle organise une soirée «Black Tie» afin d’amasser des fonds destinés au centre de maternité de LaSalle, qui réalise plus de 4000 accouchements annuellement.

L’hôpital souhaite rehausser son système d’échographies obstétricales et gynécologiques de l’Unité familiale des naissances. «Il y a deux appareils, mais sur le plan informatique, ils ne se parlent pas. On veut les mettre à jour. Nous allons donner 280 000$ pour le projet qui coûte environ 320 000$», explique Luciana Evangelista, directrice de la Fondation.

L’échographie gynécologique permet d’examiner l’utérus, les ovaires et les trompes ainsi que de déceler certaines lésions.

L’échographie obstétricale permet quant à lui de voir le fœtus, de vérifier sa position et d’évaluer sa croissance en plus d’apprécier la quantité de liquide amniotique et d’observer la position du placenta.

Soirée pas comme les autres

Ce premier événement «Black Tie» , qui se veut «glamou», avec tuxedos et robes longues, aura lieu sous la présidence d’honneur de l’ex-ministre des Finances et présidente du Conseil du trésor ainsi que députée de Marguerite-Bourgeoys, Monique Jérôme-Forget.

«Elle a commencé l’agrandissement de l’hôpital et même aujourd’hui, quand elle parle de l’Hôpital LaSalle, elle parle de ‘son’ hôpital», précise Mme Evangelista.

Aucun objectif financier n’a été déterminé. «C’est notre première, mais j’espère ramasser au moins 50 000$», précise la directrice.

La soirée comprendra un cocktail, un repas gastronomique, un encan silencieux spectacle le tout animé par l’orchestre The Showmen.

Les billets se détaillent à 250$.

Donateurs

La Fondation de l’Hôpital LaSalle a vu le jour en 1979 et contribué à plus de 12 M$ à l’achat d’équipements médicaux. Grâce à plus de 8000 donateurs, elle peut doter le centre hospitalier d’équipements à la fine pointe de la technologie.

En 2015, les sommes recueillies ont permis d’acquérir une ensacheuse de 110 000$, dédiée aux médicaments, et cinq minis –hystéroscopes pour le bloc opératoire.

Les revenus de stationnement de l’hôpital rapportent environ 800 000$ par année. Le Carrefour Angrignon, la Place Newman et le restaurant LaSalle Drive-In contribuent au financement de la Fondation.

Certains problèmes ont mené à la restructuration du conseil d’administration l’an dernier. Mme Evangelista a pris la direction de la Fondation à la suite de Luciano Di Sante.

La soitér du 28 avril se tiendra à l’Hôtel Windor, à Montréal. Reçus d’impôt. Pour plus d’infos: 514 367-8613 ou info@fondation-hopital-lasalle.ca