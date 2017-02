30 M$ de travaux en 2017

Les chantiers de construction seront nombreux à LaSalle cette année puisque l’arrondissement et la ville-centre prévoient investir 30,3 M$ dans le réaménagement de bâtiments, parcs et espaces verts, ainsi que dans l’amélioration des réseaux routier, d’égout et d’aqueduc.

Des investissements de 16,3 M$ seront nécessaires pour les travaux de rues, trottoirs, égouts et aqueduc. Les endroits ciblés seront annoncés ce printemps.

Les budgets proviendront principalement des programmes triennaux en immobilisations de LaSalle et de Montréal, ainsi que de programmes gouvernementaux.

L’arrondissement a par ailleurs autorisé des emprunts totalisant 5 M$ pour l’ensemble des travaux.

Piscines

Étant donné l’âge avancé de ses installations aquatiques, LaSalle a fait évaluer les travaux requis. Ainsi, les équipements de la piscine Lacharité et du complexe Michel-Leduc (Aquadôme) seront restaurés.

Les travaux prioritaires pour la mise aux normes de l’Aquadôme comprennent le remplacement du système de contrôle électronique, des déshumidificateurs ainsi que de la filtration, l’étanchéité des bassins en plus de l’amélioration du hall d’entrée.

L’estimation des coûts se chiffre à 2,8 M$, somme qui sera divisée à part égale entre l’arrondissement et la ville-centre.

D’autre part, la piscine du parc Lacharité est la plus problématique à court terme, car le bassin comporte de nombreuses fissures. La salle mécanique est souvent inondée lors de fortes pluies, la fenestration est à refaire et la maçonnerie doit être reprise à certains endroits.

Par contre, LaSalle doit d’abord obtenir des autorisations d’Hydro-Québec, étant donné la présence de lignes à haute tension, construit bien après l’ouverture de la piscine.

L’arrondissement devra éventuellement considérer déplacer ou modifier son emplacement.

Le coût des travaux, qui s’échelonneront d’octobre à juin 2018, est estimé à 2,8 M$.

Pôle culturel

L’ancien hôtel de ville de l’avenue Strathyre, vacant depuis plus de deux ans, sera rénové pour accueillir des associations culturelles et une salle multimédia où des expositions et événements seront organisés. Un projet estimé à 3,5 M$.

LaSalle prévoit la rénovation de l’édifice patrimonial en protégeant son apparence des années 50.

Espaces verts

Aux abords du fleuve, le parc de l’Aqueduc sera transformé en Promenade des berges au coût de 1 M$ dans le cadre du 375eanniversaire de Montréal.

Au pied de la 75e Avenue, un grand belvédère avec sentier piétonnier et aires de repos sera aménagé, des arbres seront plantés et la piste cyclable sera améliorée en plus de l’ajout de supports à vélos.

LaSalle investira dans de nouveaux jeux d’eau au parc Dalmany, la réfection du parc Martineau et de nouveaux terrains de tennis au parc Ouellette.

Des sommes sont prévues pour la climatisation du centre Henri-Lemieux et l’aménagement d’un ascenseur accessible universellement à la mairie d’arrondissement.