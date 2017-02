Québécois et Syriens unis au hockey

L’équipe des Jaguars PeeWee A enseignera à 25 enfants syriens récemment arrivés à Montréal à jouer au hockey. Sur la glace Bleu, Blanc Bouge du parc Hayward, les jeunes apprendront d’abord à patiner pour ensuite se familiariser avec les règlements de notre sport national.

Cette activité a pour but de montrer aux enfants l’importance du partage et de l’acceptation de l’autre. L’idée d’organiser un tel événement germait depuis quelques temps au sein de l’association de Hockey de LaSalle. «Après l’attentat de Québec, les enfants posaient tellement de questions qu’on a pensé que le mieux serait qu’ils rencontrent et apprennent à connaître de nouveaux arrivants», explique Angelo Falbo, gérant des Jaguars.

Montrer aux jeunes à devenir de bons citoyens en plus de bons joueurs de hockey a aussi motivé les trois organisateurs. Dwayne Pilon, très impliqué dans le projet, insiste: «on veut que nos jeunes sentent toute l’importance de l’esprit de communauté. L’impact que ça peut avoir». Il espère que les LaSallois seront nombreux à venir soutenir l’implication des jeunes.

L’objectif ultime de l’événement est surtout d’amasser des fonds pour aider les Syriens à se procurer ce dont ils ont besoin pour leur nouvelle vie au Québec.

Les activités

Le matin, les enfants syriens se verront attribuer un instructeur qu’il leur montrera les rudiments du patinage sur glace. Durant ce temps, les LaSallois pourront se divertir avec des jeux pour ensuite assister à l’interprétation de l’hymne national du Canada suivi d’une performance du groupe percussions montréalais Zuruba.

Durant l’après-midi, les nouveaux apprentis s’assoiront derrière le banc afin de vivre l’ambiance d’une partie de hockey alors que les Jaguars PeeWee A affronteront une autre équipe de LaSalle. La fondation Bleu, Blanc, Bouge des Canadiens pour l’enfance fournira tout le matériel nécessaire afin que les jeunes Syriens apprivoisent le sport de façon optimale.

Les citoyens sont invités à venir assister à l’événement le dimanche 19 février, de 10h30 à 14h30 au parc Hayward.

Pour donner des fonds: www.gofundme.com/the-residents-cup