Enquête préliminaire de Nicholas Fontanelli

La salle d’audience du palais de justice de Montréal était bondée de plusieurs proches de Samantha Higgins pour le début de l’enquête préliminaire de celui qui est soupçonné de l’avoir assassiné et démembré en juillet 2015.

Nicholas Fontanelli, impassible dans sa chemise à carreaux grise, a assisté aux nombreux témoignages.

Les amis, la famille, les journalistes et le public étaient tellement nombreux que les procédures ont dû être déplacées dans une salle plus grande en après-midi.

Une bonne douzaine de proches de la victime étaient habillés de leur t-shirt «Justice pour Samantha».

À la barre se sont succédé Vanessa Higgins, la mère de la victime, une amie de Samantha, la demi-sœur de l’accusé ainsi que son conjoint. L’avocat de la défense, Me Mac Labelle, les a tous contre interrogés.

La journée s’est terminée par le visionnement d’une vidéo. Une ordonnance de non-publication nous empêche toutefois de révéler le contenu exact de la preuve présentée devant la juge Louise Villemure.

Prévue pour 5 jours, l’enquête préliminaire déterminera si les preuves sont suffisantes pour citer l’accusé de 25 ans à procès.

Fontanelli fait face à des chefs de meurtre prémédité de sa conjointe et mère de leurs deux enfants ainsi que d’outrage à un cadavre.

Samantha Higgins, 22 ans, est disparue à LaSalle dans la nuit du 6 au 7 juillet 2015. Ses proches ainsi que l’accusé s’étaient mobilisés afin de la retrouver. On a même pu voir Fontanelli donner des entrevues aux médias, à l’époque. Le corps de la victime a été retrouvé quelques jours plus tard, démembré, sur un terrain vague en Montérégie.